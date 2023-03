‘Samsung Galaxy Watch 6 gaat langer mee door grotere batterij’

De batterij van de Samsung Galaxy Watch 6 wordt waarschijnlijk groter dan die van zijn voorganger. Verder brengt Samsung ook weer een Classic-variant van het horloge uit, maar mogelijk geen Pro-model.

‘Grotere batterij voor Samsung Galaxy Watch 6’

De Samsung Galaxy Watch 6, die vermoedelijk pas in augustus verschijnt, is nu al opgedoken in de database van een Chinees keuringsbedrijf. Dat vermeldt ook de accucapaciteit van het horloge. Het kleine 40 millimeter-model zou over 300 mAh beschikken. Dat is bij de Galaxy Watch 5 284 mAh. De grotere 44 millimeter-variant heeft 425 mAh aan boord. Zijn voorganger moet het doen met 410 mAh.

De batterijduur van veel smartwatches laat nog te wensen over, zeker als ze op het besturingssysteem Wear OS draaien. Het is dus geen verrassing dat Samsung probeert om een zo groot mogelijke batterij in de Galaxy Watch 6 te stoppen, al zijn de verschillen vrij klein.

In de database zijn ook twee Galaxy Watch 6 ‘Classic’-varianten te vinden. Die hebben afmetingen van 42 en 46 millimeter. Deze horloges hebben eveneens een batterijcapaciteit van respectievelijk 300 en 425 mAh. Het zou gaan om vernieuwde versies van de Galaxy Watch 4 Classic uit 2021.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Opvallend genoeg ontbreekt van de Galaxy Watch 6 Pro ieder spoor. Mogelijk krijgt de Galaxy Watch 5 Pro dus geen opvolger. We lazen eerder dat Samsung deze Watch 6 Pro een ouderwets draaibare bezel zou geven. Het is niet ondenkbaar dat dat gerucht in werkelijkheid over de Galaxy Watch 6 Classic ging. De Classic-horloges van Samsung stonden namelijk bekend om deze fysiek draaibare rand.

Toch zou het wel jammer zijn als er geen Galaxy Watch 6 Pro verschijnt. De Watch 5 Pro heeft met 590 mAh namelijk een nog veel grotere batterij, waardoor hij ook langer meegaat op een lading.

Lancering in augustus

We verwachten dat Samsung de Galaxy Watch 6-serie in augustus aankondigt, tegelijk met de vouwbare Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5. Je moet dus nog even geduld hebben. Uiteraard houden we bij Android Planet al het nieuws over de slimme horloges voor je in de gaten.

Heb je nú een smartwatch nodig? Lees dan onze review van de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro). Daarin nemen we alle plus- en minpunten van de horloges met je door.

