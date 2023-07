Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) heeft 18 procent snellere chip

De Samsung Galaxy Watch 6 en Watch 6 Pro hebben voor het eerst in twee jaar een nieuwe chip. Het gaat om de Exynos W930, die een aantal verbeteringen naar de horloges brengt. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de nieuwe chip van de Samsung Galaxy Watch 6

Op 26 juli kondigde Samsung zijn nieuwe smartwatches aan: de Galaxy Watch 6 en de Galaxy Watch 6 Classic. De horloges hebben dunnere randen en grotere schermen dan hun voorgangers. De Classic beschikt bovendien weer over een fysiek draaibare ring, waarmee je door menu’s kunt scrollen, het volume aanpast of de helderheid van het scherm regelt. De laatste keer dat we deze ring zagen was op de Galaxy Watch 4 Classic uit 2021.

Nu heeft Samsung ook meer details gedeeld over de chip die in de Galaxy Watch 6 (Classic) zit. Dat is de Exynos W930. Deze volgt de W920 op, die het Koreaanse bedrijf de afgelopen twee generaties gebruikte. De snelheid is omhoog geschroefd van 1.18Ghz naar 1.4Ghz. Daardoor zouden de nieuwe horloges 18 procent beter presteren dan hun voorgangers. Omdat de hoeveelheid werkgeheugen van 1,5 naar 2GB gaat, kun je 25 procent sneller wisselen tussen apps.

De gewone Galaxy Watch 6

De chip is daarnaast een stukje kleiner gemaakt, waardoor hij minder ruimte inneemt. Zo bleef er meer plek over voor iets grotere batterijen. Omdat de W930 ook minder stroom verbruikt, moeten de Samsung Galaxy Watch 6 en Watch 6 Pro langer meegaan op een acculading. Dat gaan we natuurlijk testen voor onze review, die je binnenkort kunt lezen op Android Planet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Galaxy Watch 6 (Classic)

De Galaxy Watch 6 is verkrijgbaar in twee maten: 40 en 44 millimeter. Bij de Galaxy Watch 6 Classic kies je uit 43 en 47 millimeter. De schermpjes zijn respectievelijk 1,31 of 1,47 inch groot. Het gaat uiteraard om amoled-panelen met een hoge resolutie, waardoor het beeld er haarscherp uitziet.

Alle varianten zijn verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en goud. Daarnaast zijn er natuurlijk talloze bandjes te koop in diverse kleuren en materialen. Zo laat je de smartwatch perfect aansluiten bij jouw stijl.

Lees het laatste nieuws over Samsung:

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.