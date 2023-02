‘Samsung Galaxy Watch 6 krijgt scherm met afgeronde randen’

De eerste geruchten over de Samsung Galaxy Watch 6 zijn verschenen. Die stellen dat er niet wordt gekozen voor een plat scherm.

‘Samsung Galaxy Watch 6-design wordt anders’

Het gerucht is de wereld ingebracht door Ice Universe op Twitter. De persoon achter dit account heeft vaker juiste informatie over gadgets en smartphones. Er wordt gesteld dat de aankomende Samsung Galaxy Watch 6 een display krijgt met afgeronde schermranden.

Over de vorm van het scherm wordt niks gezegd, maar we gaan uit van een rond display. Dat kennen we van onder andere de Google Pixel Watch. De huidige Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro hebben beide een plat scherm. Over het Pro-model wordt trouwens niets gezegd door de lekker.

Google Pixel Watch

Het zou natuurlijk kunnen dat Samsung voor de twee smartwatches kiest voor een ander soort display. Zo zou het kunnen dat de Pro geen afgeronde schermranden krijgt, simpelweg omdat de randen vatbaarder zijn voor beschadigingen.

Wel gaan we er vanuit dat de twee modellen andere designs krijgen, net zoals bij de vorige generaties slimme horloges. Zo heeft de Watch 5 Pro een opstaande rand, groter scherm en een stoerder uiterlijk ten opzichte van de normale Galaxy Watch 5.

Meer over de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro)

We moeten nog maanden wachten op de aankondiging van de nieuwe Watch 6. Als Samsung kiest voor dezelfde tijdlijn als bij de voorgangers, verschijnt de smartwatch rond augustus. De Watch 5 kreeg een vanafprijs van 299 euro, terwijl het Pro-model vanaf 469 euro te koop was. Inmiddels pik je ze op voor respectievelijk 210 en 330 euro.

Uiteraard hebben we beide horloges uitgebreid getest en al onze ervaringen vind je in de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) review. Daarin bespreken we onder andere het uiterlijk en stevigheid, maar ook alle mogelijkheden, de software en natuurlijk de accuduur.



In de conclusie daarvan noemden we het ook al: je kunt ook prima kiezen voor de Samsung Galaxy Watch 4 als je de Watch 5 op het oog hebt. Die biedt veelal hetzelfde als zijn opvolger, maar wel voor een kleine 100 euro minder.

Kijk jij uit naar de Watch 6-serie en wat voor verbeteringen zou jij graag willen zien? Uiteraard houden we bij Android Planet alles voor je in de gaten. Niks missen? Houd de website dan in de gaten of volg ons natuurlijk via Google News! Uiteraard vind je ons ook op social media waaronder Twitter, Facebook en Instagram.

