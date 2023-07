Samsung Galaxy Watch 6 officieel: nieuwste generatie smartwatch

Op Galaxy Unpacked zijn niet alleen nieuwe smartphones gepresenteerd, maar het was ook tijd voor de nieuwste generatie van slimme horloges. De Samsung Galaxy Watch 6 is daar officieel gepresenteerd en ook de Watch 6 Classic is getoond.

Samsung Galaxy Watch 6 officieel gepresenteerd

Samsung heeft de nieuwste generatie van wearables gepresenteerd in de vorm van de Samsung Galaxy Watch 6 en de Watch 6 Classic. Zo’n klassiek model zagen we bij de vorige generatie niet, maar is nu dus weer terug. Die variant heeft weer een fysieke draairing zoals we ook zagen bij de Watch 4 Classic.

De reguliere Watch 6 komt op de markt in verschillende kleuren en je hebt keuze uit twee formaten: 40 en 44mm. De Samsung Galaxy Watch 6 Classic is ook te koop in verschillende maten namelijk 43 en 47mm. De schermpjes daarvan zijn respectievelijk 1,31 en 1,47 inch groot. Het gaat om amoled-panelen met een hoge resolutie, waardoor alles haarscherp wordt weergegeven. Toch niet helemaal jouw stijl, dan kun je de bandjes makkelijk en snel zelf verwisselen.

Net zoals de voorgangers draait de Watch 6 (Classic) weer op Wear OS, het bekende besturingssysteem van Google. Dat is speciaal ontwikkeld voor wearables en Samsung heeft daar wel haar eigen sausje overheen gelegd. Die One UI-schil is ook te vinden op hun smartphones en tablets. Dankzij Wear OS kun je aan de slag met duizenden apps en digitale wijzerplaten download je ook makkelijk uit de Play Store.

Watch 6 Classic heeft weer fysieke draairing

Waar de Galaxy Watch 5 Pro geen fysieke draairing had, is dat wel weer het geval bij de Watch 6 Classic. Dankzij die ring kun je bijvoorbeeld door menu’s scrollen, het volume aanpassen of de helderheid van het scherm regelen. De normale Watch 6 heeft niet zo’n fysieke bezel aan boord en bediening daarvan kan dus alleen via het aanraakgevoelige scherm of stemcommando’s.

De 5 Pro was verkrijgbaar in één formaat, maar de 6 Classic is dus verkrijgbaar in twee modellen. Kiezen kun je uit een 43mm- of 47mm-model, die identiek zijn qua hardware behalve op accugebied. Over het scherm is ook een laagje saffierglas gelegd wat beschadigingen tegen moet gaan. De displays zijn even groot als bij de reguliere 6: 1,31 inch of 1,47 inch.

Beide horloges zijn uitgerust met allerlei handige sensoren. Zo kun je er van alles mee meten waaronder stappen, je hartslag of de samenstelling van je lichaam qua water, vet en spiermassa. Natuurlijk is ook een gps-sensor aanwezig om je routes vast te leggen. Ook een nfc-chip is aan boord, zodat draadloos betalen geen enkel probleem is.

Een model uitgekozen, dan is er ook nog de keuze voor een wifi-model of lte-variant. Met die laatstgenoemde kun je gebruikmaken van een esim. Daardoor kun je altijd en overal gebruikmaken van het mobiele (data)netwerk. Dan heb je wel een abonnement nodig en daarvoor kun je terecht bij providers T-Mobile of KPN.

Prijzen en release Samsung Galaxy Watch 6 (Classic)

In het overzicht hieronder vind je alle prijzen van de Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic, evenals de kleuren. Bestel je een Watch 6 dan ontvang je gratis een Fabric Band en ook heb je recht op tot 70 euro cashback, wat ligt aan het model wat je precies koopt. Bij de normale Watch 6 ontvang je namelijk 50 euro retour op je aankoop, bij de 6 Classic dus zeven tientjes.

Samsung Galaxy Watch 6 (40 millimeter) – 319 euro (grijs en goud)

(grijs en goud) Samsung Galaxy Watch 6 LTE (40 millimeter) – 369 euro (grijs en goud)



(grijs en goud) Samsung Galaxy Watch 6 (44 millimeter) – 419 euro (grijs en zilver)

(grijs en zilver) Samsung Galaxy Watch 6 LTE (44 millimeter) – 469 euro (grijs en zilver)



(grijs en zilver) Samsung Galaxy Watch 6 Classic (43 millimeter) – 419 euro (zwart en zilver)

(zwart en zilver) Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE (43 millimeter) – 469 euro (zwart en zilver)



(zwart en zilver) Samsung Galaxy Watch 6 Classic (47 millimeter) – 449 euro (zwart en zilver)

(zwart en zilver) Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE (47 millimeter) – 499 euro (zwart en zilver)

Pre-order Samsung Galaxy Watch 6 (Classic)

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.