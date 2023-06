Foto’s: dit is de nieuwe Samsung Galaxy Watch 6 (Classic)

Er zijn officiële foto’s gelekt van de Samsung Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic. Daardoor weten we nu precies hoe de slimme horloges eruitzien. De schermranden van de ‘gewone’ Watch 6 zijn duidelijk dunner dan voorheen.

Galaxy Watch 6 te zien op officiële foto’s

Eind juli lanceert Samsung eindelijk zijn nieuwe horloges. Eerder zagen we al renders van deze Samsung Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic, maar nu zijn er ook officiële foto’s gelekt. Het ontwerp van de klokjes heeft daardoor geen geheimen meer.

WinFuture claimt althans dat het om officieel marketingmateriaal gaat. Gezien de uitstekende reputatie van deze Duitse website zien we geen reden om hier aan te twijfelen. Vooral de gewone Watch 6 krijgt dunnere schermranden dan de Watch 5 van vorig jaar.

Hoewel de nieuwe smartwatch in dezelfde maten verkrijgbaar zal zijn, 40 en 44 millimeter, zou het oled-display daardoor iets groeien. Geruchten hebben het over een diagonaal van respectievelijk 1,31 en 1,47 inch. Ter vergelijking: het 40 millimeter-model van de Watch 5 beschikt over een 1,19-inch-scherm, terwijl de 44 millimeter-variant een 1,36 inch-display biedt.

Ook de Samsung Galaxy Watch 6 Classic verschijnt in twee maten: 43 en 47 millimeter. Zijn directe voorganger, de Galaxy Watch 5 Pro, was alleen als 45 millimeter-model te koop.

De schermen van de Classic-horloges zijn net zo groot als die van de normale Watch 6. De randen blijken echter flink dikker door de aanwezigheid van een fysiek draaibare bezel. Daarmee scrol je door de menu’s en wijzig je bijvoorbeeld het volume van je draadloze oordopjes. Het laatste Samsung-horloge met zo’n bezel was de Galaxy Watch 4 Classic.

Meer over de Samsung Galaxy Watch 6

Alle horloges uit de Samsung Galaxy Watch 6-serie draaien op een nieuwe Exynos W930-chip die voor betere prestaties moet zorgen. Ze zijn verder voorzien van saffierglas dat beschermt tegen krasjes en draaien vermoedelijk op Wear OS 4. Samsung legt daar de eigen One UI 5 Watch-schil overheen.

De gewone Watch 6 verschijnt in ieder geval in de kleuren zwart, zilver en beige en gebruikt siliconen bandjes. Wie de Watch 6 Classic wil hebben, kiest sowieso uit zwart of zilver. De bandjes zijn gemaakt van leer. Mogelijk komen er nog andere kleuren. Van beide horloges verschijnen ook (duurdere) LTE-varianten. Als je daarvoor kiest, kun je bellen en internetten met het horloge zonder een verbonden smartphone.

Samsung presenteert de smartwatches eind juli tijdens een speciaal Unpacked-evenement in Seoul. We krijgen dan ook de nieuwe vouwbare smartphones van de fabrikant te zien: de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5. Daarnaast verwachten we drie verse tablets in de Galaxy Tab S9-serie en de Galaxy Buds 3-oordopjes.

