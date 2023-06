‘Dit gaat de Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) mogelijk kosten’

Wat gaat de Samsung Galaxy Watch 6 kosten? De verwachte smartwatch wordt mogelijk iets duurder dan zijn voorganger, zo blijkt uit een nieuw lek.

‘Samsung Galaxy Watch 6-prijs gelekt’

De Samsung Galaxy Watch 6 laat niet lang meer op zich wachten en nu zijn mogelijk de adviesprijzen gelekt. De informatie komt van Dealabs Magazine, dat zegt te weten wat de Samsung-smartwatch gaat kosten in Frankrijk. Of deze prijzen ook zullen gelden in Nederland, weten we niet.

Het instapmodel van de Galaxy Watch 6 kost naar verluidt 319 euro. Daarmee zou het slimme horloge bij de release 20 euro duurder zijn dan zijn voorganger, de Galaxy Watch 5. De Galaxy Watch 6 Classic zou voor minstens 419 euro worden verkocht. Van zowel de Watch 6 als Watch 6 Classic verschijnen meerdere versies met eigen prijzen. Ze checkt ze hieronder:

Samsung Galaxy Watch 6 40 mm: 319 euro (Bluetooth) / 369 euro (LTE)

(Bluetooth) / (LTE) Samsung Galaxy Watch 6 45 mm: 349 euro (Bluetooth) / 399 euro (LTE)

(Bluetooth) / (LTE) Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43 mm: 419 euro (Bluetooth) / 469 euro (LTE)

(Bluetooth) / (LTE) Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47 mm: 449 euro (Bluetooth) / 499 euro (LTE)

Opvallend is dat de Galaxy Watch 6 Classic goedkoper zou zijn dan zijn voorganger, de Watch 5 Pro. Dit horloge werd vorig jaar uitgebracht met een stevige adviesprijs van 469 euro. De duurste versie – met LTE-ondersteuning- kostte zelfs 519 euro.

Zoals gezegd gaat het om de gelekte adviesprijzen in Frankrijk. Het kan zijn dat Samsung in Nederland en België andere prijzen hanteert. Wat de nieuwe smartwatch hier precies gaan kosten, is nog onduidelijk. Dat maakt Samsung eind volgende maand bekend tijdens een Unpacked-event.

Meer over de Samsung Galaxy Watch 6 (Classic)

Veel over de Samsung Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic is al bekend. Zo weten we dat het ontwerp niet heel erg verandert, maar de Watch 6 wel dunnere schermranden heeft dan de Watch 5 van vorig jaar. Daardoor heb je iets meer beeld zonder dat het horloge zelf groeit.

Bij de Watch 6 Classic keert de fysiek draaibare rand weer terug, een feature die bij de Watch 5 Pro werd geschrapt. Die kun je gebruiken om het horloge te bedienen. Bij de reguliere Watch 6 is er een virtuele rand aanwezig. Verder moeten de smartwatches beschikken over een nieuwe chip, die voor betere prestaties zorgt.

De Watch 6 (Classic) ziet hoogstwaarschijnlijk eind juli het levenslicht. Tijdens een Unpacked-event worden dan ook de nieuwe vouwtelefoons van Samsung gepresenteerd. Dit zijn de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5. Ook verwachten we nieuwe Galaxy Tab S9-tablets en draadloze oordopjes.

