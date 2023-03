‘Samsung Galaxy Watch 6 Pro krijgt draaibare bezel en komt in twee maten’

Volgens geruchten krijgt het Samsung Galaxy Watch 6 Pro-design weer een fysieke draaibare rand. Het horloge komt vermoedelijk in twee maten op de markt.

Samsung Galaxy Watch 6 Pro: krijgt kenmerkend design

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Volgens een bekende bron brengt Samsung de draaibare bezel weer terug op de aankomende Galaxy Watch 6 Pro. Met een fysieke draaibare rand kun je bijvoorbeeld snel de tijd selecteren voor een timer of het volume aanpassen. De laatste smartwatch van het merk die nog zo’n ring aan boord had, was de Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Bij de huidige Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro is die niet meer aanwezig en maak je gebruik van een digitale bezel. Bij deze horloges gebruik je daarvoor de buitenste rand van de ronde horlogekast. Er komt ook een normale Galaxy Watch 6 op de markt, maar die heeft volgens de bron geen fysieke draaibare ring.

Eerder werd al bekend dat Samsung kiest voor een afgerond display voor de Watch 6, maar of dat geldt ook geldt voor de Pro-variant is de vraag. Tot slot laat de bron weten dat de Galaxy Watch 6 Pro op de markt komt in twee formaten, zonder deze te onthullen. De huidige Watch 5 Pro is in een enkele maat te verkrijgen: 45 millimeter, terwijl de reguliere Watch 5 te koop is in twee formaten: 40 en 44 millimeter.

‘Onthulling over enkele maanden’

De Watch 5-reeks werd onthuld in augustus 2022. Houden we dat aan, dan moet je dus nog even geduld hebben. Tot die tijd houdt Android Planet al het Watch 6-nieuws voor je in de gaten. Meer weten over de huidige serie van smartwatches? Duik dan bijvoorbeeld in de Galaxy Watch 5 Pro review, want daarin lees je alle ins en outs van dat horloge. Op zoek naar de beste prijs? Duik dan in onze prijsvergelijkers:

