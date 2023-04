‘Samsung Galaxy Watch 6 krijgt groter en scherper scherm’

Er zijn meer details verschenen over de aankomende Samsung Galaxy Watch 6. Het scherm wordt volgens een bekende lekker groter en krijgt een iets hogere resolutie.

‘Samsung Galaxy Watch 6-scherm wordt groter’

Ice Universe, een bekende bron als het gaat om informatie over onaangekondigde Samsung-apparaten, weet het zeker. De aankomende Samsung Galaxy Watch 6 krijgt een groter scherm dan zijn voorganger. In een tweet noemt hij dat het ronde display een grootte krijgt van 1,47 inch.

De huidige Galaxy Watch 5 is te koop in twee formaten met schermen van respectievelijk 1,19 en 1,36 inch. Samsung gebruikt altijd de maten van de horlogekasten in communicatie-uitingen. Zo is de Watch 5 te koop met een kast van 40 millimeter en ook als 44 millimeter-exemplaar.

Wat het nieuwe schermformaat betekent voor de grootte van het horloge is niet genoemd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de fabrikant kiest voor dunnere schermranden, waardoor de buitenmaat nauwelijks groter wordt. We gaan er stiekem wel vanuit dat Samsung weer komt met twee formaten van de smartwatch.

Hogere resolutie (en dit weten we nog meer)

De resolutie van het grotere display schaalt ook mee, zo laat de bron weten. Het huidige 40 millimeter-model heeft een schermpje met 396 bij 396 pixels, de 44 millimeter-variant van 450 bij 450 pixels. Als we dat doortrekken, verwachten we een resolutie van om en nabij 486 bij 486 pixels.

De afgelopen tijd zijn meer geruchten verschenen over de aankomende Wear OS-horloges. Zo zou de normale Galaxy Watch 6 geen plat scherm, maar wel een grotere accu krijgen. Geruchten hebben het ook over een horloge met een fysieke draaibare ring. Dat kennen we nog van de Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Of Samsung komt met een directe opvolger van de huidige Watch 5 Pro – die zo’n ring mist – is onbekend.

Al met al is het afwachten tot de officiële onthulling van de horloges. We verwachten dat we daarop nog enkele maanden moeten wachten. De Watch 5-serie werd vorig jaar in augustus onthuld.

De hele maand april besteden we op Android Planet meer aandacht aan wearables. Zo kun je allerlei artikelen verwachten over draadloze oordopjes, smartwatches en fitnesstrackers, komen we met handige koopadviezen en zijn we bezig met achtergrondverhalen en reviews!

