Samsung Galaxy Watch 6 krijgt eerste update: zo haal je ‘m binnen

Heb je een Samsung Galaxy Watch 6? Dan kun je nu de eerste update voor het horloge binnenhalen. Lees hier hoe je dit doet.

Samsung heeft de eerste software-update voor de Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic uitgebracht. Het gaat om een relatief kleine update, die alleen de stabiliteit en betrouwbaarheid van het horloge verbetert. De update is 160 of 171MB groot, afhankelijk van welke versie van de Watch 6 je hebt.

Ondanks dat de update geen vernieuwingen doorvoert, is het belangrijk om je smartwatch bij te werken. Hierdoor blijft je horloge goed werken en loop je niet tegen bugs of andere foutjes aan. Het updaten van de Galaxy Watch 6 is simpel en kan op twee manieren. Zo doe je het via het horloge zelf:

Open de instellingen op je Samsung Galaxy Watch;

Dit doe je door vanaf het thuisscherm omlaag te swipen en op het tandwieltje te tikken. Veeg helemaal naar beneden totdat je ‘Software-update’ ziet; Druk op ‘Downloaden en installeren’ om op updates te controleren.

De update verschijnt vervolgens in beeld, waarna je ‘m direct kan installeren. Het is ook mogelijk om via de Galaxy Wearable-app de nieuwste software binnen te halen. Open de applicatie op je smartphone (waarmee je smartwatch is gekoppeld), tik op ‘Instellingen horloge’, veeg naar beneden en druk op ‘Update horlogesoftware > Downloaden en installeren’.

Meer over de Galaxy Watch 6 (Classic)

De Galaxy Watch 6 is verkrijgbaar in twee maten: 40 en 44 millimeter. Bij de Galaxy Watch 6 Classic kies je uit 43 en 47 millimeter. De schermpjes zijn respectievelijk 1,31 of 1,47 inch groot. Het gaat om amoled-displays met een hoge resolutie, waardoor het beeld er haarscherp uitziet.

De Watch 6 heeft daarnaast snellere hardware dan zijn voorganger en een iets betere accuduur. Wil je meer weten? We hebben het Samsung-horloge uitgebreid getest. In de Samsung Galaxy Watch 6 review lees je precies wat wij van het apparaatje vinden.

