Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) komt eraan: dit zijn onze verwachtingen

Over enkele maanden lanceert Samsung zijn nieuwe smartwatches. Benieuwd wat ze te bieden hebben? We zetten onze verwachtingen van de Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) voor je op een rij!

Onze verwachtingen van de Samsung Galaxy Watch 6

Vorig jaar bracht Samsung twee, of eigenlijk drie smartwatches uit: de Galaxy Watch 5 verscheen namelijk in twee maten: 40 en 44 millimeter. Wie dat nog niet genoeg vond, kon kiezen voor de Galaxy Watch 5 Pro. Dat model had een doorsnede van 45 millimeter, was steviger gebouwd en beschikte over een grotere batterij.

Ook in 2023 zullen we weer twee verschillende varianten zien. De gewone Galaxy Watch 6 én de Galaxy Watch 6 Classic. Het Zuid-Koreaanse bedrijf laat de ‘Pro’-naam na een jaar alweer vallen. We hebben inmiddels het één en ander opgevangen over deze horloges. Hoog tijd dus om onze verwachtingen van de Samsung Galaxy Watch 6-serie met je te delen.

Snellere chip

De Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 5-serie draaiden op een Exynos W920-chip. Ze waren dus precies even snel. Dit jaar mogen we weer een upgrade verwachten. De Galaxy Watch 6-modellen hebben namelijk een nieuwe Exynos W980-processor aan boord. Die zou zo’n 10 procent beter presteren en ook zuiniger omspringen met energie.

Samsung Galaxy Watch 5

Grotere schermen

Het 40 millimeter-model van de Galaxy Watch 5 heeft een 1,19 inch-oled-scherm, terwijl het display van de 44 millimeter-variant 1,36 inch meet. Die maten gaan op de schop. Volgens geruchten krijgt de grotere Galaxy Watch 6 dit jaar een 1,47 inch-scherm. We verwachten dat het kleinere model ook groeit, maar hoeveel precies is nog onduidelijk.

Ook weten we niet wat dit betekent voor de afmetingen van de horlogekasten. Mogelijk maakt Samsung de randen dunner, waardoor ze nauwelijks in volume toenemen. De randen zelf zouden niet langer helemaal plat, maar juist afgerond zijn. Dat kennen we van de Apple Watch en Google Pixel Watch.

Accu met hogere capaciteit

De batterijduur blijft bij smartwatches een aandachtspunt. De Galaxy Watch 6 krijgt gelukkig wel een iets grotere accu. De kleinere variant gaat volgens geruchten van 284 naar 300 mAh. De grote groeit van 410 naar 425 mAh. Die verschillen zijn klein, maar wel mooi meegenomen.

De Galaxy Watch 5 Pro heeft een veel grotere 590 mAh-batterij. Dat horloge lijkt echter geen directe opvolger te krijgen. In plaats daarvan brengt Samsung een Galaxy Watch 6 Classic uit. Daarvan zijn al renders verschenen. Deze smartwatch, met een 1,47 inch-scherm, beschikt eveneens over een accu van 425 mAh. Dat is dus flink minder dan de 5 Pro.

Mogelijk verschijnt er ook een kleinere Galaxy Watch 6 Classic, maar geruchten daarover spreken elkaar tegen.

Classic krijgt een draaibare ring

Liefhebbers van de Galaxy Watch 4 Classic waren vorig jaar nogal ontstemd. Samsung bracht toen namelijk geen nieuw horloge uit met een fysiek draaibare ring rond het scherm. Dat was in het verleden een belangrijk kenmerk van Samsung-smartwatches. Met deze ring navigeer je gemakkelijk door de menu’s en pas je bijvoorbeeld het volume aan.

Dit jaar is de Classic terug en de draaibare ring hoogstwaarschijnlijk ook. Goed nieuws dus voor de liefhebber. De normale Galaxy Watch 6 krijgt deze fysieke ring overigens niet. In plaats daarvan is er een aanraakgevoelige rand met dezelfde functies.

Weer WearOS

De slimme horloges van Samsung draaien sinds een paar jaar op Wear OS van Google. Dat geldt zeker ook voor de Galaxy Watch 6 (Classic). Dat is handig, want zo kun je gemakkelijk duizenden apps installeren via de Play Store. Er zijn bovendien talloze wijzerplaten te vinden voor dit besturingsysteem.

Samsung legt zijn eigen One UI-skin over Wear OS heen. De Galaxy Watch 6-modellen hebben One UI 5 Watch aan boord. Deze nieuwe versie geeft je beter inzicht in je slaapgedrag en legt nog meer nadruk op fitness en veiligheid. Overigens komt deze software later ook naar de oudere Galaxy Watch 4 en 5-serie.

Presentatie op 26 juli?

De laatste jaren lanceerde Samsung zijn smartwatches tijdens een Unpacked-event in augustus. Dat lijkt dit keer al op 26 juli plaats te vinden, al houden we nog een slag om de arm. Tijdens dit evenement zullen we ook de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 zien. Spoedig daarna zijn alle apparaten vermoedelijk te koop.

Hoeveel de horloges gaan kosten is nog niet bekend. Om je een idee te geven: de Galaxy Watch 5 met een 40 mm-kast had een adviesprijs van 299 euro, terwijl je voor de 44 mm-variant 329 euro kwijt was. De Watch 5 Pro moest minimaal 469 euro kosten.

Galaxy Watch 5 (Pro) blijft een prima koop

Heb je nú een nieuwe smartwatch nodig? Dan kun je gerust naar de Galaxy Watch 5 of Galaxy Watch 5 Pro kijken. Dat blijven prima horloges, die inmiddels bovendien flink in prijs zijn gedaald. Zo ben je voor de Pro nu nog ‘maar’ zo’n 300 euro kwijt.

Benieuwd wat wij van deze slimme klokjes vinden? In onze uitgebreide review van de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) vind je alle plus- en minpunten!

