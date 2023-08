Samsung Galaxy Watch 6 vs Watch 5: dit zijn de grootste verschillen

Interesse in een smartwatch? De Samsung Galaxy Watch 6-serie is onlangs gepresenteerd, maar ook de voorgangers zijn nog steeds verkrijgbaar en daarom interessant. In deze vergelijking zetten we beide horloges dan ook naast elkaar!

Samsung Galaxy Watch 6 vs Watch 5

Ben je op zoek naar een smartwatch dan is de keuze reuze, maar als je er eentje wil met Wear OS ben je een stuk beperkter qua mogelijkheden. Onder andere Mobvoi en Fossil bieden ze aan, maar ook Samsung moeten we niet vergeten. Onlangs zijn er twee slimme horloges van het bedrijf gepresenteerd, de Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic.

In deze vergelijking leggen we ze naast de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro, smartwatches die ook nog steeds te koop zijn en inmiddels flink in prijs gedaald zijn. Maar welke past het best bij jou en wat zijn de kenmerken die jou doen overtuigen?

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

1. Subtiele verschillen qua design en display

Als je snel naar beide horloges kijkt dan zie je niet direct een verschil, maar de randjes om het display van de Watch 6 zijn een stukje smaller dan bij de voorganger. Dat resulteert in een groter scherm – van zo’n twintig procent – waarbij ook de resolutie wat verhoogd is. Wat een groot voordeel is van de Watch 6 (Classic) is dat de schermhelderheid flink beter is, zodat je ‘t scherm ook in direct zonlicht goed afleest.

Pakken we de Watch 6 Classic erbij, dan zien we een groter verschil. Dat horloge is namelijk uitgerust met een fysieke draaibare rand die de Watch 5 Pro niet aan boord heeft. Daarmee scroll je door menu’s, pas je het volume aan of bijvoorbeeld de helderheid van display. De Watch 5 Pro kun je alleen bedienen met het aanraakgevoelige scherm of via stemcommando’s.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Ook zit er verschil in het aantal type horloges wat je kunt kiezen. Van de Watch 5 zijn er twee formaten te koop, elk in drie kleuren. Bij de Galaxy Watch 6 is er ook gekozen voor twee groottes, maar je hebt maar keuze uit twee kleuren per model. De Samsung Galaxy Watch 5 Pro is verkrijgbaar in één formaat en twee kleuren, terwijl de Watch 6 Classic er wel weer is in twee formaten.

Zowel de Watch 5 als Watch 6 bevatten dezelfde aluminium behuizing, zijn stof- en waterdicht, bevatten een militaire certificering en er is een laagje saffierglas aanwezig. Dat zorgt ervoor dat krassen en beschadigingen op het scherm minder snel ontstaan. De Watch 5 Pro is uitgerust met een behuizing van sterker titanium, de 6 Classic bevat een ‘gewone’ body van aluminium.

2. Snellere hardware voor de Galaxy Watch 6-serie

De Watch 6-serie heeft een heuse specbump gekregen. Zo is er een nieuwere processor aanwezig die net wat sneller is. Deze Exynos W930 komt uit de eigen stallen van Samsung en volgt de gebruikte Exynos W920 uit de Watch 5 (Pro) op.

Ook is er meer werkgeheugen aanwezig: 2GB in plaats van 1,5GB. Dat is handig om apps op te starten of snel te wisselen tussen verschillende applicaties. Andere aanpassingen zijn kleiner, maar wel fijn. Zo biedt de Watch 6 (Classic) ondersteuning voor bluetooth 5.3 in plaats van versie 5.2.

Qua sensoren zien we op het gebied qua hardware geen verschillen, maar de Watch 6-serie biedt standaard wat nieuwe functies die daar gebruik van kunnen maken. Zo kun je nog beter je slaapgedrag meten en bijhouden. Dat zijn echter zaken die vast en zeker ook naar de Watch 5 (Pro) komen met een software-update.

3. Iets hogere accucapaciteit, of niet?

Op papier is de accucapaciteit van de Watch 6-serie iets vergroot ten opzichte van de Watch 5. Het kleinste model van de nieuwe generatie is uitgerust met een 300 mAh-accu, dat was 284 mAh bij de Watch 5. Bij het grote model zien we ook een kleine verhoging: 425 mAh vs 410 mAh. De schermen zijn echter ook groter, bevatten meer pixels en we zien iets andere hardware aan de binnenkant. Samsung zelf laat ook weten dat de accuduur niet per se verbeterd is.

De Watch 6 Classic is ook te koop in twee formaten en bevat dezelfde accucapaciteit als de normale Watch 6: 300 mAh voor het kleine model, 425 mAh voor de grotere versie. Dat is erg opvallend te noemen, want de Galaxy Watch 5 Pro kwam met de grootste batterij in een Samsunghorloge tot nu toe van 590 mAh. De nieuwe hardware (en software) zorgen wel voor een iets betere accuduur, maar de Watch 5 Pro is en blijft dus de winnaar qua accuduur.

Samsung Galaxy Watch 6

4. Watch 6-serie draait al op de nieuwste software

We schreven het eerder al, de Samsung Galaxy Watch 6 en 6 Classic zijn de eerste die draaien op het vernieuwde Wear OS 4. Die software komt van de hand van Google en is dus nog niet te vinden op andere horloges. Dat is enigszins opvallend te noemen, want de zoekgigant heeft zelf ook een smartwatch op de markt gebracht.

Die Google Pixel Watch draait echter nog op versie 3.5 van het fijne besturingssysteem. Dat geldt ook voor de Watch 5 en Watch 5 Pro. De nieuwe software brengt subtiele veranderingen en nieuwe functies naar je pols. Later worden de Watch 5 en Watch 5 Pro ook voorzien van Wear OS 4, maar wanneer dat gebeurt is onbekend. De nieuwe generatie horloges krijgt logischerwijs ook een jaar langer ondersteuning vanuit Samsung.

Samsung Galaxy Watch 5

5. Prijzen zijn momenteel in het voordeel van Watch 5

Ook logisch, de prijzen van de Watch 5-serie zijn een stuk lager dan die van de Watch 6-horloges. Die smartwatches zijn inmiddels al een jaar op de markt, wat ervoor heeft gezorgd dat de prijzen flink gedaald zijn. Is de huidige prijs dus leidend dan kun je het beste gaan voor een horloge van de vorige generatie.

