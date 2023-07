Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) is eerste horloge met Wear OS 4

De Samsung Galaxy Watch 6 draait op Wear OS 4 en dat geldt ook voor de Watch 6 Classic. Daarmee heeft de fabrikant de primeur te pakken, want zelfs Google eigen smartwatch draait nog op een oudere softwareversie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Watch 6: draait op Wear OS 4

Ze zijn pas net gepresenteerd en zitten bomvol nieuwe functies. We hebben het natuurlijk over de Samsung Galaxy Watch 6 en de Watch 6 Classic. Sinds enkele generaties gebruikt Samsung het besturingssysteem Wear OS voor hun smartwatches. Het grote voordeel daarvan is dat je vanaf je horloge gewoon toegang hebt tot de Play Store. Daar kun je naast allerlei apps bijvoorbeeld ook digitale wijzerplaten downloaden, zodat je je horloge helemaal eigen kunt maken.

Wear OS wordt weer ontwikkeld door Google en de versie op de Watch 6 (Classic) is flink aangepast. Zo heeft Samsung de eigen schil toegevoegd, waardoor alles er anders uitziet en er al verschillende eigen apps op het horloge te vinden zijn. Wat blijkt? Beide horloges draaien al op Wear OS 4, waarmee Samsung de primeur te pakken heeft.

Opvallend is dat de eigen smartwatch van Google, de Pixel Watch, nog draait op een oudere versie van het besturingssysteem. Beide merken werken op het gebied van wearables steeds intensiever met elkaar samen, want iets soortgelijks zagen we ook bij vorige modellen. Natuurlijk zal daar vast en zeker ook een grote zak geld mee gemoeid zijn.

Wanneer de Pixel Watch, maar ook andere slimme horloges de update krijgen is nog onbekend. Die van Googles eigen horloges lijkt er wel snel aan te komen, eerder werden daarvoor namelijk al aanwijzingen gevonden. Andere merken die Wear OS-smartwatches verkopen zijn onder andere Fossil en Mobvoi.

Meer over de Samsung Galaxy Watch 6 (Classic)

De Galaxy Watch 6 is het gloednieuwe horloge van de fabrikant, te koop in meerdere kleuren en twee formaten. Ten opzichte van zijn voorganger zien we een iets grotere scherm en hogere accucapaciteit. Ook een snellere processor en meer werkgeheugen zijn aan boord. Het ronde amoled-scherm bedien je met aanrakingen of via stemcommando’s en uiteraard is het horloge afgetopt met handige sensoren.

Dan is er ook nog de Watch 6 Classic, ook verkrijgbaar in twee formaten. Die beschikt over een fysieke draaibare ring, waarmee je snel door menu’s scrolt of bijvoorbeeld het volume aanpast. Heb je een keuze gemaakt qua model en kleur, dan is er ook nog de vraag of je een wifi-model of een lte-variant wil hebben. Met laatstgenoemde kun je een esim gebruiken en zo kun je altijd en overal een belletje plegen of internetten.

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.