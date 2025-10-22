Google Pixel 10 Pro tijdelijk vanaf €648!

Samsung Galaxy Watch 7 krijgt grote One UI 8-update met Wear OS 6

Tim Ligterink
Tim Ligterink
22 oktober 2025, 11:04
2 min leestijd
Samsung Galaxy Watch 7 krijgt grote One UI 8-update met Wear OS 6

De One UI 8-update voor Samsung-smartwatches rolt verder uit. Te beginnen met de Galaxy Watch 7. Zo installeer je ‘m en dit is er nieuw.

Samsung Galaxy Watch 7 One UI 8

De Samsung Galaxy Watch 7 is de volgende smartwatch die draait op One UI 8. De Galaxy Watch 8-serie draaide er bij de lancering afgelopen juli al op. Kort daarna kreeg de Galaxy Watch Ultra de update. Nu is het dus eindelijk de beurt aan de Watch 7, het populaire instapmodel van Samsungs smartwatches uit 2024.

De Watch 7 krijgt hiermee ook de september-beveiligingsupdate en de upgrade naar Wear OS 6. Dat is Googles besturingssysteem voor smartwatches. Met Samsungs One UI 8-schil introduceert de fabrikant verschillende vernieuwingen. Denk aan de Now Bar, die snelle toegang geeft tot meldingen en widgets, net zoals op Samsung smartphones.

samsung watch one ui 8 functies

Ook kun je nu verschillende tegels in één plaatsen, om sneller bij meerdere apps te kunnen. Verder is de hardloopfunctie verbeterd, met uitgebreide begeleiding om persoonlijke doelen te behalen. Daarnaast komt One UI 8 met een aantal verbeterde gezondheidsfuncties, zoals het meten van vasculaire belasting en de inname van antioxidanten.

One UI 8 op Samsung Galaxy Watch 7 installeren

Je krijgt een melding zodra de update voor je klaarstaat. Deze melding nog niet gehad? Check dan handmatig of er de update er is. Dat doe je via de Wearable-app op je telefoon. Hier kies je vervolgens je smartwatch, ga je naar “Instellingen horloge” en kies je bij “Update horlogesoftware” voor “Downloaden en installeren”.

Heb jij een ouder Samsung-horloge, zoals de Watch FE, 6, 5 of 4? Dan moet je nog even afwachten. We weten nog niet wanneer Samsung de update uitrolt naar die smartwatches. Bij Samsung telefoons ging de uitrol ongeveer per week, maar houdt voor de zekerheid Android Planet in de gaten.

Heb jij een update binnen? Laat het ons vooral weten via info@androidplanet.nl. Net zoals Marnix, bedankt!

