‘Samsung Galaxy Watch 8 Classic krijgt ronde en vierkante kast in één’

De Samsung Galaxy Watch 8 Classic, die mogelijk binnenkort wordt aangekondigd, is te zien op foto’s. Het slimme horloge krijgt een nieuw, maar bekend ontwerp en wordt al te koop aangeboden.

Bekijk de Samsung Galaxy Watch 8 Classic-foto’s

We komen langzaam steeds meer te weten over de nieuwe smartwatch van Samsung, de Galaxy Watch 8 Classic. De onthulling vindt mogelijk pas volgende maand plaats, maar gek genoeg duiken er nu foto’s op die het horloge laten zien. Sterker nog: het klokje wordt zelfs aangeboden op eBay.

Door de beelden weten we nu precies hoe de Galaxy Watch 8 Classic eruit komt te zien. Zoals eerdere renders al verklapten, lijkt de nieuwe smartwatch een beetje op de Galaxy Watch Ultra. Dit komt door het cirkelvormige design, waarbij de onderkant van de behuizing dan weer vierkanter is.

De bezel – de rand om het schermpje – is draaibaar en aan de rechterzijde zien we drie knopjes. Een foto van de verpakking verklapt dat de Galaxy Watch 8 Classic is uitgerust met 64GB aan opslag. Dat is een flinke upgrade ten opzichte van de Watch Ultra, die slechts 32GB aan boord heeft.

Verder verandert er onder de motorkap waarschijnlijk niet veel. Volgens geruchten draait de Watch 8 Classic op dezelfde Exynos W1000-chip als de Galaxy Watch 7 en Watch Ultra. Het slimme horloge verschijnt in één uitvoering (46 millimeter) en zou een 1,5 inch-scherm hebben.

Wanneer verschijnt de Samsung Galaxy Watch 8 (Classic)?

De verwachting is dat Samsung de Watch 8 Classic volgende maand tijdens een Unpacked-event uit de doeken doet. Het bedrijf komt dan naar alle waarschijnlijkheid ook met de ‘normale’ Galaxy Watch 8. Die is vermoedelijk goedkoper dan de Classic, maar heeft wel een vergelijkbaar design.

Zoek je nu een Samsung-smartwatch? Dan moet je bij de Galaxy Watch 7 en Watch Ultra zijn. De klokjes zijn nu ongeveer een jaar oud, maar daardoor wel een stuk goedkoper dan bij de release.

