Samsung Galaxy Watch 8: dit zijn 4 dingen die we al weten

Als de berichten kloppen, onthult Samsung volgende week de Galaxy Watch 8. Tijd om de belangrijkste geruchten te verzamelen, zodat je weet wat je kan verwachten!

Geruchten over de Samsung Galaxy Watch 8

Volgende week woensdag, op 9 juli om 16.00 uur Nederlandse tijd, vindt weer een Galaxy Unpacked-event van Samsung plaats. Daar worden niet alleen de nieuwste vouwtelefoons onthuld, maar ook de Galaxy Watch 8. De smartwatches van Samsung zijn behoorlijk populair, ook bij de lezers van Android Planet.

Zoals wel vaker het geval is bij onaangekondigde Samsung-devices, is er ook over de Galaxy Watch 8 veel gelekt. Hieronder nemen we de belangrijkste geruchten met je door. Lees gauw verder!

1. Rond én vierkant design

Waar de Galaxy Watch zich eigenlijk al jaren kenmerkt door het ronde ontwerp, gooit Samsung het bij de Galaxy Watch 8 over een andere boeg. Het slimme horloge heeft volgens geruchten en gelekte afbeeldingen een ‘Squircle’-design.

Oftewel: het ontwerp is niet helemaal rond, maar ook een beetje vierkant. Deze ontwerpstijl kennen we van de Galaxy Watch Ultra van vorig jaar.

V.l.n.r: de Watch 8, Watch 8 Classic en Watch Ultra

De verwachting is dat Samsung weer een 40 en 44 millimeter-variant uitbrengt van de Galaxy Watch 8. Hierdoor kun je, afhankelijk van hoe groot je pols is, de beste uitvoering kiezen. Ook komen er weer een wifi- en LTE-versies, waarbij je met laatstgenoemde geen smartphone nodig hebt om online te zijn.

Goed om te weten: Samsung brengt hoogstwaarschijnlijk ook de Galaxy Watch 8 Classic uit. Deze smartwatch is iets luxer en heeft bijvoorbeeld een draaibare rand, waarmee je ‘m kan bedienen. De Classic heeft een 1,5 inch-scherm, hoe groot de normale Watch 8 wordt is nog onduidelijk.

2. Verwachte specificaties

Onder de motorkap verandert er waarschijnlijk minder veel. Zo verwachten we dat de Galaxy Watch 8 dezelfde Exynos W1000-chip als de Galaxy Watch 7 gebruikt. Die processor is vlot genoeg voor een fijne ervaring, maar niet enorm zuinig. Er zijn smartwatches die langer met een acculading doen.

Mogelijk krijgt de Galaxy Watch 8 (Classic) wel tweemaal zoveel opslag als de Watch 7 van vorig jaar. Hierdoor heb je als gebruiker veel meer ruimte om apps te installeren en muziek voor offline gebruik op te slaan.

We vragen ons wel af of dit voor ook voor de goedkoopste versie van de Samsung-smartwatch geldt, of dat alleen de Classic een opslagupgrade krijgt.

3. One UI 8 Watch

De Galaxy Watch 8 draait natuurlijk ook op de nieuwste software. Dat is One UI 8 Watch, dat onlangs door Samsung is aangekondigd. De fabrikant heeft de belangrijkste verbeteringen al gedeeld, zoals Bedtime Guidance, dat je slaappatroon moet verbeteren. De functie analyseert je slaap en stelt dan een optimale bedtijd voor.

Vascular Load is de benaming voor de hoeveelheid stress die je vaatstelsel ervaart terwijl je slaapt. De Watch alarmeert je wanneer die te hoog is. Een andere meting is de Antioxidant index, die meet hoeveel goede voedingstoffen je inneemt voor een juiste hoeveelheid gezonde bloedcellen.

4. Duurder (waarschijnlijk)

Ook over de prijs weten we het een en ander. We hebben minder goed nieuws, want waarschijnlijk wordt de Galaxy Watch 8 duurder dan zijn voorganger. Dat meldde een goed geïnformeerde bron (WinFuture) onlangs. Dit zijn de verwachte prijzen voor de Watch 8 en Watch 8 Classic:

Samsung Galaxy Watch 8 (40 mm): 349 of 359 euro

Samsung Galaxy Watch 8 (44 mm): 389 of 399 euro

Samsung Galaxy Watch 8 Classic (wifi): 469 euro

Samsung Galaxy Watch 8 Classic (LTE): 549 euro

Let wel op: dit zijn de vermoedelijke prijzen. Wat de Galaxy Watch 8 en Watch 8 precies gaan kosten, horen we tijdens het event op 9 juli. Zoek je nu een nieuwe smartwatch? Dan is de Galaxy Watch 7 een goede optie, ook omdat ‘ie inmiddels fors in prijs is gedaald. Zoals je hieronder ziet, kost het slimme horloge nog maar € 159,-.

