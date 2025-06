‘Ook Samsung Galaxy Watch 8 krijgt nieuw, Ultra-achtig ontwerp’

Samsung lijkt zijn nieuwe smartwatches allemaal een soortgelijk ontwerp te geven. Renders van de normale Samsung Galaxy Watch 8 laten zien dat het klokje een design krijgt dat doet denken aan de Watch Ultra van vorig jaar.

‘Renders Samsung Galaxy Watch 8 gelekt’

Het regent de laatste tijd geruchten over de nieuwe smartwatches van Samsung. Eerder zagen we al dat de fabrikant het Classic-model terugbrengt met een ontwerp dat is gebaseerd op de Galaxy Watch Ultra. De Galaxy Watch 8 Classic krijgt een rond scherm, waar een meer vierkante behuizing achter zit.

Hetzelfde geldt waarschijnlijk, hoewel subtieler, voor de normale variant van het klokje. Dat blijkt uit renders van de Samsung Galaxy Watch 8, die zijn gelekt door Android Headlines. Waar de Watch 7 nog een simpele ronde vorm had, loopt de behuizing bij zijn opvolger achter het scherm een stukje door. Zo creëert Samsung een ontwerptaal die voor de hele serie wordt gehanteerd.

De Galaxy Watch 8, 8 Classic en Ultra 2025

Samsung introduceerde dit ‘Squircle’ design bij de Galaxy Watch Ultra omdat het duurzamer zou zijn. Avonturiers die met hun horloge tegen een rots aan stoten, hoeven zich geen zorgen te maken dat het klokje direct aan gruzelementen ligt.

Hoewel de normale Galaxy Watch 8 niet bedoeld is voor lange wandelingen in berggebieden wordt hij met dit ontwerp dus mogelijk wel iets steviger. Of je het mooi vindt, is natuurlijk een tweede.

Meer over de Samsung Galaxy Watch 8

De Galaxy Watch 8 verschijnt vermoedelijk weer in twee formaten. We gaan uit van 40 en 44 millimeter. Hij gebruikt dezelfde Exynos W1000-chip als de Watch 7. De Watch 8 Classic krijgt met 64GB tweemaal zoveel opslag als vorig jaar, maar het is onduidelijk of dat ook voor de normale en goedkopere instapper geldt.

Samsung presenteert de Watch 8 line-up vermoedelijk in juli. Dan horen we ook wat het klokje gaat kosten. De Galaxy Watch 7 begon vorig jaar bij 319 euro. Inmiddels koop je hem al voor € 168,-.

