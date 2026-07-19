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‘Samsung Galaxy Watch 9 volledig gelekt, krijgt supersnelle chip’

Mike Peek
Mike Peek
19 juli 2026, 10:22
2 min leestijd
‘Samsung Galaxy Watch 9 volledig gelekt, krijgt supersnelle chip’

Dankzij een groot lek weten we nu vrijwel alles over de Samsung Galaxy Watch 9, zoals de chip waar hij op draait en de kleuren waarin je hem kunt kopen. Lees je mee?

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‘Galaxy Watch 9 krijgt Snapdragon Wear Elite-chip’

Oudere horloges van Samsung draaiden altijd op een eigen Exynos-chip. Dit jaar maakt de Koreaanse fabrikant een volledige overstap naar Qualcomm. Als we de bekende lekker Evan Blass mogen geloven althans. En we hebben weinig reden om aan hem te twijfelen.

Blass publiceerde in zijn nieuwsbrief een heleboel informatie over de Samsung Galaxy Watch 9, waaronder de chip. Het gaat om een Snapdragon Wear Elite. Die processor belooft een stuk sneller te zijn dan bestaande chips voor smartwatches. Hij maakt vooral geavanceerde AI-functies om je pols mogelijk. We dachten eigenlijk dat hij alleen in de duurdere Galaxy Watch Ultra 2 zou zitten, maar Samsung stopt hem dus ook in het goedkopere horloge.

Samsung Galaxy Watch 9 kleuren
De kleuren van de Samsung Galaxy ‘”Watch 9

De Watch 9 verschijnt in drie kleuren: Cream, Graphite en Silver. We verwachten dat het klokje 2GB werkgeheugen heeft en 32GB opslag. De batterijcapaciteit bedraagt volgens eerdere geruchten 390 mAh bij het kleine 40mm-model. Je kunt ook een grotere 44mm-variant kopen. Ter vergelijking: de kleinste versie van de Galaxy Watch 8 heeft een accu van 325 mAh.

Wie een nog grotere accu wil, kan terecht bij de genoemde Galaxy Watch Ultra 2. Die zou een batterij van maar liefst 800 mAh hebben. Dat is een stuk meer dan de eerste Ultra van twee jaar geleden. Daar zat een accu van 590 mAh in.

Hogere prijzen verwacht

Samsung presenteert de Galaxy Watch 9 (en Ultra 2) tijdens Galaxy Unpacked op 22 juli. Daar verwachten we ook drie vouwbare smartphones te zien: de Z Flip 8, Z Fold 8 en de Z Fold 8 Ultra.

De horloges worden waarschijnlijk duurder dan hun voorgangers. We horen geruchten over een adviesprijs van 409 euro voor de Galaxy Watch 9. Samsung vroeg vorig jaar 379 euro voor de Watch 8. Inmiddels is die prijs flink gekelderd: je haalt hem voor € 189,95 in huis.

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Via: Evan Blass
Bron: 9to5Google
Bron afbeelding: Evan Blass
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Samsung Galaxy Watch 9
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