‘Samsung Galaxy Watch Ultra 2 wordt een echt batterijbeest’

De Samsung Galaxy Watch Ultra 2 krijgt naar verluidt een veel grotere batterij, waardoor de smartwatch het langer vol moet houden.

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Veel grotere accu voor nieuwe Watch Ultra

De Galaxy Watch Ultra van Samsung krijgt na twee jaar eindelijk een opvolger. Binnenkort wordt de Galaxy Watch Ultra 2 verwacht en het lijkt erop dat de batterij van het slimme horloge een flinke upgrade krijgt.

In de huidige Galaxy Watch Ultra zit een batterij van 590 mAh. Hiermee zou je het één à twee dagen vol moeten houden bij normaal gebruik. De batterijcapaciteit zou, volgens leaker Sammobile, met zo’n 30 procent omhoog gaan. De Ultra 2 zou namelijk een batterij van 784 mAh krijgen.

Groter dan de concurrentie

Met zo’n accu zou de Galaxy Watch Ultra 2 een van de grootste batterijen in een Wear OS-smartwatch krijgen. Als je het vergelijkt met de Pixel Watch 4 van 41 millimeter, dan krijg je meer dan het dubbele aan batterijcapaciteit. Het horloge van Google heeft een batterij van maar 325 mAh.

De Galaxy Watch 9, die rond dezelfde tijd wordt verwacht, zou in vergelijking met zijn grotere broer een batterij van 382 mAh krijgen. Ook hier is dus sprake van een mooie vooruitgang, omdat de Watch 8 het met een exemplaar van 325 mAh moet doen.

Wat dit exact gaat doen voor de accuduur is nog niet bekend. Mogelijk zet Samsung wel in op een stukje energiebesparing. Onder de motorkap zou het slimme horloge de Snapdragon Wear Elite-chip krijgen. Dat is een processor die de Ultra sneller moet maken.

De nieuwe processor van Qualcomm moet het ook mogelijk maken om geavanceerde AI-functies vanaf je pols te kunnen besturen. Hoe dit er in de praktijk uit gaat zien, moet nog blijken.

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Wanneer te verwachten?

De Galaxy Watch Ultra 2 laat mogelijk niet al te lang meer op zich wachten. Volgens geruchten zou het slimme horloge tegelijkertijd gelanceerd worden met de Galaxy Z Fold 8 en Galaxy Z Flip 8. Beide toestellen worden volgende maand verwacht.

Wanneer de Ultra 2 dan in de winkels ligt en wat het prijskaartje gaat zijn, is momenteel niet bekend. De adviesprijs van de eerste Watch Ultra uit 2024 was destijds 699 euro. Hopelijk ligt de prijs van zijn opvolger in dezelfde prijscategorie.

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