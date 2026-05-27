‘Goedkopere Samsung Galaxy Watch Ultra 2 mist belangrijke functie’

Samsung brengt mogelijk twee versies uit van de Galaxy Watch Ultra 2, waarvan de goedkoopste geen eigen 4G-verbinding heeft. Wie dat wél wil, moet dieper in de buidel tasten.

In 2024 bracht Samsung de Galaxy Watch Ultra uit, een extra sterk gebouwde smartwatch voor avonturiers. Vorig jaar verscheen een vernieuwde versie, die echter vrijwel identiek is aan het origineel. We verwachten in juli zijn échte opvolger te zien en die gooit het over een iets andere boeg.

Als we Galaxy Club moeten geloven althans. Samsung zou twee varianten van de Galaxy Watch Ultra 2 uitbrengen, waarvan de goedkoopste geen eigen 4G-verbinding heeft. Dat betekent dat je hem aan je smartphone moet koppelen wanneer je het internet op wil. Voor veel mensen is dat misschien geen groot probleem, maar als je gaat hardlopen is het dus wel noodzakelijk om je telefoon mee te nemen. Anders kun je bijvoorbeeld niet naar Spotify luisteren.

Van de voordeligere Galaxy Watch 7 bestaan trouwens al varianten met én zonder eigen internetverbinding. Je bespaart ongeveer vijftig euro door te kiezen voor het model zonder 4G. Als je toch altijd je telefoon bij je hebt, is dat natuurlijk mooi meegenomen. Hoe groot het prijsverschil bij de Watch Ultra 2 wordt, moeten we nog even afwachten.

Samsung presenteert de Galaxy Watch Ultra 2 (en de Galaxy Watch 8) waarschijnlijk op 22 juli. Die dag worden ook onder meer de Galaxy Z Flip 8 en Fold 8 onthuld.

De Watch Ultra 2 krijgt een nieuwe processor, vermoedelijk de Snapdragon Wear Elite, die beduidend sneller moet zijn dan de chip van het huidige model. Daarnaast groeit de accu mogelijk met zo’n 30 procent, waardoor hij veel langer meegaat. Over nieuwe sensoren of gezondheidsfuncties hebben we nog weinig gelezen.

