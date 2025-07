Deze Samsung-smartwatch krijgt nu grote One UI 8 Watch-update

Samsung heeft One UI 8 Watch uitgebracht voor de Galaxy Watch Ultra. Daarmee is dit het eerste ‘oudere’ klokje dat over de nieuwe software beschikt. Die brengt onder meer een hardloopcoach naar het horloge.

Samsung Galaxy Watch Ultra krijgt One UI 8 Watch

Tegelijk met de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic kondigde Samsung ook One UI 8 Watch aan. Dat is de nieuwste versie van het besturingssysteem voor smartwatches, die een aantal interessante nieuwe functies met zich meebrengt. Het was toen al duidelijk dat hij ook naar eerdere horloges van de Koreaanse fabrikant zou komen.

Nu is de Galaxy Watch Ultra, uit 2024, de eerste ‘oudere’ smartwatch die een update krijgt naar One UI 8 Watch. Het gaat om het duurste digitale klokje van Samsung, dus het is logisch dat hij als eerste aan de beurt is. We verwachten dat de software binnenkort ook naar de normale Galaxy Watch 7 komt. Daarna komen nog oudere horloges aan bod. Samsung ondersteunt zijn Galaxy Watches doorgaans vier jaar.

One UI 8 Watch is een grote update. Hij brengt onder meer een hardloopcoach naar de Galaxy Watch Ultra, die helpt bij betere workouts. ‘Vascular Load’ helpt je te bepalen hoe efficiënt je hart functioneert en je kunt ook meten of er voldoende antioxidanten in je lijf aanwezig zijn. Die helpen je gezonde cellen en weefsel te beschermen.

Daarnaast optimaliseert One UI Watch 8 de gebruikersinterface op je Galaxy Watch Ultra, zodat het kleine scherm nog beter benut wordt. Essentiële informatie over weer of gezondheid moet in één oogopslag zichtbaar zijn.

Meer over de Galaxy Watch 8 (Classic)

Uiteraard draaien de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic, die nu verkrijgbaar zijn, direct uit de doos op One UI 8 Watch. De belangrijkste vernieuwingen zijn een dunner en vierkanter ontwerp, waardoor ze meer op de genoemde Ultra lijken, plus een feller scherm. Dat haalt 3000 nits in plaats van 2000 nits. Zo kun je het makkelijker aflezen in de zon.

De Watch 8 Classic voegt daar een draaibare ring aan toe, plus een luxer ontwerp, een grotere accu en 64GB opslagruimte. De normale Watch 8 heeft maar 32GB opslag.

