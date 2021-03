‘Dit is de Galaxy Xcover 5, Samsungs nieuwe stevige smartphone’

De Galaxy Xcover 5, een nieuwe stevige smartphone van Samsung, is volledig gelekt door een betrouwbare bron. In dit artikel zetten de specificaties op een rijtje en er zijn bovendien afbeeldingen.

‘Samsung Galaxy Xcover 5 render gelekt’

De Duitse website WinFuture, die een goede staat van dienst heeft als het om het lekken van onaangekondigde Android-telefoons gaat, heeft officiële informatie gedeeld van de Samsung Galaxy Xcover 5. Dit is de opvolger van de Galaxy Xcover 4 en een smartphone met een extra stevige behuizing. Daardoor kan ‘ie tegen een stootje en kun je ‘m zien als een ‘bouwvakkerstelefoon’.

Het toestel, dat deze maand moet verschijnen en rond de 300 euro zou kosten, heeft een compact scherm van 5,3 inch met dikke randen en een resolutie van 1480 bij 720 pixels. Het design oogt behoorlijk ouderwets, maar dit kennen we van eerdere Xcover-toestellen. De resolutie is nogal laag, maar op dit schermformaat voldoende. De behuizing is stof- en waterdicht en kan tegen flinke stootjes en vallen.

Hij draait op Android 11 en heeft bovendien dualsim-ondersteuning. De Xcover 5 krijgt bovendien maandelijkse beveiligingsupdates, zo werd eerder bekend. Het toestel werd onlangs toegevoegd aan Samsung officiële updatelijst, net als de nog onaangekondigde Galaxy A52.

De gelekte specificaties op een rijtje:

5,3 inch-scherm (1480 bij 720 pixels)

Exynos 850-processor met 4GB RAM en 64GB opslagruimte

Stevige behuizing en beschermend laagje Gorilla Glass

Draait uit de doos op Android 11

16 megapixel-camera achterop, 5 megapixel-selfiecamera

3000 mAh-accu met snellaadfunctie

Gezichtsherkenning, nfc, koptelefoonaansluiting aanwezig

Zoals je in het lijstje hierboven kan zien, zijn de specificaties niet heel indrukwekkend. De Samsung Xcover 5 draait op de Exynos 850, een bescheiden processor die ook in de Galaxy A21s zit. Ook heeft de rugged telefoon 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslag, waarbij je dat laatste wel kan uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De accu is 3000 mAh groot en kan snelladen met maximaal 15 Watt.

Voor het maken van foto’s en video’s is op de achterkant een enkele 16 megapixel-camera aanwezig. De 5 megapixel-frontcamera wordt gebruikt voor selfies en de gezichtsherkenning. De smartphone ondersteunt alleen 4G, maar heeft wel een usb-c-poort en nfc-ondersteuning. Door dat laatste kun je in winkels ook mobiele betalingen verrichten.

Het is onduidelijk of en wanneer de Samsung Galaxy Xcover 5 naar de Benelux komt. Volgens WinFuture wordt de stevige smartphone later deze maand officieel door Samsung aangekondigd. De prijs zou rond de 300 euro liggen, maar is nog niet precies bekend. Houd Android Planet in de gaten (bijvoorbeeld via onze app of nieuwsbrief) voor wanneer de smartphone officieel het levenslicht ziet.

