De nieuwste stevige smartphone van Samsung heeft een compact 5,3 inch-scherm én een verwisselbare accu. Dit blijkt uit specificaties die nu zijn opgedoken.

‘Dit zijn de Samsung Galaxy Xcover 5 specificaties’

De doorgaans betrouwbare website WinFuture deelt de specificaties van de Samsung Galaxy Xcover 5, een stevige ‘rugged’ smartphone. Het toestel zou over een klein 5,3 inch-scherm beschikken, met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Hierdoor zien beelden er op dit schermformaat scherp uit en kun je het toestel ook makkelijker met één hand bedienen. Het gaat overigens om een lcd-display, en niet eentje met een amoled-paneel zoals bij veel andere Samsung-telefoons.

De Samsung Galaxy Xcover Pro van vorig jaar.

Onder de motorkap zit een Exynos 850-processor, die Samsung eerder in de Galaxy A21s stopte. De chip is niet heel snel, maar vlot genoeg om de meeste apps vloeiend te draaien. Volgens de bron is ook 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan uitbreidbare opslagruimte aanwezig. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Galaxy A32 en Galaxy A42 ontbreekt 5G-ondersteuning: de Xcover 5 kan alleen overweg met 4G.

Omdat de Galaxy Xcover 5 tegen een stootje moet kunnen, is het toestel IP68- en MIL-STD-810G-gecertificeerd. Daardoor overleeft de telefoon flinke vallen. Ook aanwezig is een nfc-chip voor mobielen betalingen en dankzij Samsung Know is de Xcover 5 goed beveiligd. De smartphone zou ook op Android 11 draaien; dit is de meest recente versie van het besturingssysteem.

Verwisselbare accu en snel opladen

Tot slot zou op de achterkant een enkele camera van 16 megapixel zitten, terwijl op de voorkant een simpele 5 megapixel-selfiecamera aanwezig zou zijn. De accu is met 3000 mAh niet heel groot, maar wel verwisselbaar. Daardoor kun je simpelweg een nieuwe batterij in het toestel stoppen als de telefoon leeg is, of als de originele accu is versleten. Opladen gaat dankzij de 15 Watt-snellaadfunctie lekker vlot.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Xcover 5 officieel aankondigt en wat het toestel precies gaat kosten. Ook weten we nog niet hoe het design eruit komt te zien. Volgens WinFuture gaat de stevige smartphone ‘iets minder dan 300 euro’ kosten, maar dit is nog onzeker.

