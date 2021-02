Het lijkt erop dat Samsung aan een nieuwe, stevige smartphone werkt. De Galaxy Xcover 5 is gelekt en de belangrijkste specificaties staan nu online.

Samsung Galaxy Xcover 5 specificaties gelekt

Als we de smartphone-insider Sudhanshu mogen geloven, die vaker informatie over onaangekondigde Android-telefoons deelt, werkt Samsung aan een nieuwe Galaxy Xcover-smartphone. Deze toestellen onderscheiden zich door de stevige behuizing, waardoor ze tegen een stootje kunnen.

Volgens de informatie krijgt de Galaxy Xcover 5, zoals de nieuwe smartphone zou heten, een scherm van 5,3 inch. Dit is opvallend compact; vrijwel alle Android-toestellen hebben tegenwoordig een display van 6 inch of groter. De Xcover 5 wordt dus waarschijnlijk een compacte toestel dat je makkelijker met één hand kan bedienen. Ook de accu zou met een capaciteit van 3000 mAh aan de kleine kant zijn.

Verder zou de Galaxy Xcover 5 een enkele camera van 16 megapixel op de achterkant hebben, en selfies maken in 5 megapixel. De cameramogelijkheden zijn dus waarschijnlijk beperkt, aangezien er niet meerdere lenzen op de achterzijde aanwezig zijn. Wel heeft de ‘rugged’ smartphone ondersteuning voor snelladen (met 15 Watt), 64GB aan opslagruimte, een usb-c-poort en 4GB werkgeheugen.

Het is onduidelijk wanneer de Samsung Galaxy Xcover 5 verschijnt en wat het stevige toestel gaat kosten. Volgens Nils Ahrensmeier, een andere telecominsider, kunnen we de smartphone ergens in maart verwachten.

Galaxy Xcover Pro

Samsung bracht begin vorig jaar de Galaxy Xcover Pro uit, een fors toestel met een stof- en waterdichte behuizing. De telefoon is met ruim 200 gram relatief zwaar en 10 millimeter dik. Het scherm meet 6,3 inch en is daarmee dus een stuk groter dan de vermeende Xcover 5. Het display heeft redelijk dunne randen en linksboven een klein gat voor de selfiecamera. In de hands-on van de Samsung Galaxy Xcover Pro lees je meer over de opvallende smartphone.

