Samsung Galaxy Xcover 6 Pro gepresenteerd: dit moet je weten

De Samsung Galaxy Xcover 6 Pro dook al op in verschillende geruchten, maar is nu volledig gelekt. Hierdoor weten we alles over de aankomende, stevige smartphone.

UPDATE: Samsung heeft de Galaxy Xcover 6 Pro officieel onthuld. Het toestel wordt in juli uitgebracht, maar over een eventuele release in Nederland en België is nog niets bekend. Hieronder lees je meer over het toestel.

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro volledig gelekt

Samsung maakt naast de populaire Galaxy S- en Galaxy A-telefoons ook de zogeheten Xcover-toestellen. Dit zijn extra stevige smartphones die tegen een flink stootje kunnen, en daardoor geschikt zijn voor actieve gebruikers of mensen met een zwaar beroep. Binnenkort brengt het bedrijf de Galaxy Xcover 6 Pro uit.

Dit meldt WinFuture, een zeer betrouwbare website als het gaat om smartphonegeruchten. De bron beschikt over afbeeldingen en specificaties en schrijft ook dat de Galaxy Xcover 6 Pro al op de officiële Duitse website van Samsung te vinden is. En dat terwijl de officiële aankondiging pas op 13 juli plaatsvindt.

Een belangrijke verbetering is dat de de Samsung Galaxy Xcover 6 Pro van 5G-internet is voorzien. Daarnaast heeft de telefoon een nieuw 6,6 inch-scherm met een hoge resolutie (2408 bij 1080 pixels) en ververssnelheid van 120Hz. Vooral dat laatste zal tijdens het dagelijks gebruik opvallen, aangezien beelden dan veel vloeiender ogen.

Het scherm wordt wel omhelst door dikke randen en Samsung kiest voor een ‘waterdruppel-notch’. Deze inkeping zie je duidelijker dan een klein cameragat in het scherm. De smartphone is stof- en waterdicht en voldoet aan de militaire bouwstandaard MIL-STD-810H. Daardoor moet ‘ie flinke vallen overleven.

Snellere hardware en verwisselbare accu

Ook belangrijk: de Galaxy Xcover 6 Pro is een stuk sneller dan zijn voorgangers. Onder de motorkap zit namelijk een Snapdragon 778G-processor, die ook in bijvoorbeeld de Samsung A52s zit. Samsung prikt hier 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte bij. De opslag is uitbreidbaar met een micro-sd-geheugenkaartje.

Een opvallende functie is de verwisselbare batterij, iets wat we anno 2022 nauwelijks meer zien. De 4050 mAh-accu kan door de gebruiker worden vervangen, bijvoorbeeld als de telefoon leeg is – of als de batterij na jarenlang gebruik versleten is. Opladen gaat via de usb-c-poort en met maximaal 15 Watt, wat niet zo snel is.

Tot slot draait de Samsung Galaxy Xcover 6 Pro op Android 12 met de One UI-software. Op de achterkant zitten twee camera’s (hoofdcamera en groothoeklens) van 50 en 8 megapixel. De frontcamera heeft een resolutie van 13 megapixel en gebruik je voor selfies en om te videobellen.

Het is niet duidelijk wanneer Samsung de Galaxy Xcover 6 Pro officieel uit de doeken doet. Daarnaast weten we nog niet of de smartphone ook in Nederland verschijnt. De adviesprijs zou volgens WinFuture rond de 600 euro liggen.

