Gerucht: Samsung werkt aan stevige Galaxy Xcover 7

Samsung is naar verluidt bezig met een nieuwe, stevige smartphone. De Galaxy Xcover 7, zoals het toestel waarschijnlijk heet, heeft vermoedelijk veel weg van de Galaxy A55.

‘Samsung is bezig met Galaxy Xcover 7’

Samsung brengt in de toekomst een nieuwe, stevige smartphone uit in de vorm van de Galaxy Xcover 7. Website GalaxyClub meldt dat het robuuste toestel het modelnummer SM-G556B krijgt. Dat is opvallend, want de Galaxy A55 – die de huidige Galaxy A54 volgend jaar moet opvolgen – zou SM-A556B als modelnummer hebben.

Omdat de nummers bijna hetzelfde zijn, kan het zijn dat de Galaxy Xcover 7 dezelfde specificaties krijgt als de Galaxy A55. Het is echter onduidelijk over welke specificaties de A55 beschikt en welke features de smartphone dan deelt met de Xcover 7. Beide telefoons laten bovendien nog maanden op zich wachten.

De Samsung Galaxy A54

Samsung presenteert nieuwe Galaxy A-toestellen vaak in maart en verkoopt nu nog de Galaxy A54 en A34. De meest recente rugged-smartphone van het bedrijf, de Galaxy Xcover 6 Pro, is bovendien nog geen drie maanden oud. We moeten daarom nog wel even op de nieuwe smartphones verwachten.

Galaxy Xcover 6 Pro

Mochten de Xcover 7 en Galaxy A55 op elkaar gaan lijken, dan zou dit betekenen dat de stevige telefoon een stuk sneller wordt. De Xcover-smartphones van Samsung moeten het vooral hebben van de robuuste behuizing, waardoor ze ideaal zijn voor actieve gebruikers of mensen die bijvoorbeeld in de bouw werken.

Op hardwaregebied lopen de toestellen vaak achter. Met de Galaxy Xcover 6 zette Samsung echter een stapje in de goede richting. De telefoon heeft een redelijke vlotte Snapdragon 778G-processor met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Het scherm is 6,6 inch groot en heeft een full-hd-resolutie en 120Hz-ververssnelheid.

De accu is met 4050 mAh aan de kleine kant, maar hij is wel verwisselbaar. Dat is handig als de batterij na verloop van tijd is versleten, of als je gewoon met een lege accu komt te zitten. Voor het maken van foto’s heeft de Galaxy Xcover 6 Pro een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 13 megapixel-selfiecamera.

