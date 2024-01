Samsung onthult Galaxy Xcover 7 en Tab Active 5: dit moet je weten

De Samsung Galaxy Xcover 7 dook eerder op in geruchten en is nu officieel gepresenteerd. Samsung komt ook met een stevige tablet: de Tab Active 5.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Xcover 7 officieel

We kijken vooral uit naar de presentatie van de Samsung Galaxy S24 op 17 januari, maar het bedrijf introduceert nu ook al een nieuw toestel: de Galaxy Xcover 7. Deze stevige smartphone is bedoeld voor mensen met een zwaar beroep, bijvoorbeeld in de bouw. De Xcover 7 is ook geschikt als je veel buiten bent en het belangrijk vindt dat je telefoon tegen een stootje kan. Het toestel volgt de Galaxy Xcover 5 uit 2021 op.

De Galaxy Xcover 7 heeft een extra robuuste behuizing en is stof- en waterbestendig. Ook overleeft hij vallen tot 1,5 meter hoogte en een laagje Gorilla Glass Victus+ zorgt ervoor dat het scherm niet zo snel barst. Het display kan ook worden bediend met handschoenen aan, is 6,6 inch groot en heeft een full-hd-resolutie. De ververssnelheid blijft echter steken op slechts 60Hz. Daardoor oogt het beeld minder soepel dan op smartphones met een 90 of 120Hz-scherm.

Onder de motorkap zit een octacore-processor, waarbij het vermoedelijk gaat om de Dimensity 6100 Plus. Hier stopt Samsung 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte bij. Er verschijnen geen versies met meer werk- of opslaggeheugen, al is het wel mogelijk om een micro-sd-kaartje in het toestel te plaatsen voor extra ruimte. De batterij meet 4050 mAh en is verwisselbaar.

Verder is de Samsung Galaxy Xcover 7 uitgerust met een enkele 50 megapixel-camera achterop, 5 megapixel-frontcamera, ondersteuning voor snelladen (15 Watt), koptelefoonaansluiting, programmeerbare knop (de ‘Xcover Key’) en Dolby Atmos-speakers. De nieuwe rugged smartphone is vanaf nu verkrijgbaar voor 359 euro.

Galaxy Tab Active 5

Ook nieuw is de Samsung Galaxy Tab Active 5, een extra stevige tablet. Het apparaat, dat vanaf nu te koop is voor 579 euro, heeft een 8 inch-scherm met een maximale ververssnelheid van 120Hz. Ook deze tablet kan tegen een stootje, vallen van 1,8 meter hoogte en is stof- en waterbestendig. Omdat de tablet behoorlijk robuust is, zitten er rond het scherm dikke randen. Onderaan zien we fysieke knoppen om de Tab Active 5 mee te bedienen.

Net als de Galaxy Xcover 7 draait de Galaxy Tab Active 5 uit de doos op Android 14. Dit is de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. De tablet draait op een octacore-processor met 6/8GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte, afhankelijk van welke versie je kiest. De accu is 5050 mAh groot en kan snel opladen.

Bij de tablet wordt een S Pen meegeleverd, waarmee je de tablet kan bedienen. Ook het pennetje is water- en stofbestendig. Opvallend is dat deze Samsung Galaxy Tab Active 5 een vingerafdrukscanner heeft, maar de Xcover 7 niet. De smartphone dien je te ontgrendelen met een pincode, patroon of gezichtsherkenning.

Lees meer nieuws over Samsung: