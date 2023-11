‘Renders tonen Samsung Galaxy Xcover 7 met verwisselbare accu’

Er zijn renders verschenen van de Samsung Galaxy Xcover 7. Dit is een stevige smartphone met een robuust design. Bekijk de beelden hier.

Bekijk de Samsung Galaxy Xcover 7-renders

Samsung brengt af en toe een rugged smartphone uit in de Galaxy Xcover-reeks. Nu zijn er afbeeldingen van de nog onaangekondigde Galaxy Xcover 7 gelekt, die het nieuwe toestel laten zien. De beelden komen van Android Headlines, dat onlangs ook afbeeldingen van de betaalbare Galaxy A25 online zette.

De renders tonen het stevige design van de Galaxy Xcover 7, waardoor de smartphone tegen een stootje kan. Het toestel is vooral interessant voor actieve gebruikers of mensen met een zwaar beroep, zoals in de bouw. Opvallend is dat Android Headlines schrijft dat de achterkant te verwijderen is, zodat ook de accu kan worden vervangen.

Dat is handig als de batterij na verloop van tijd slijt, of als je op pad bent en een volle accu meeneemt. Ook opvallend is dat de Xcover 7 maar één camera achterop heeft. Dit lijkt er op te duiden dat het om een goedkoper toestel gaat. Het is onduidelijk over welke camera de Samsung-telefoon precies beschikt. Onder de camera zit een dubbele flitser.

Kijken we naar de voorkant, dan zien we dat het scherm forse randen heeft en bovenaan wordt onderbroken door een inkeping. Bij de vorige Xcover-smartphone – de Galaxy Xcover 6 Pro – koos Samsung ook voor zo’n waterdruppel-notch. Het is onduidelijk hoe groot het scherm is. Aan de linkerkant van de behuizing zit een knop, die je zou kunnen koppelen aan een specifieke app of functie.

Opvolger van Galaxy Xcover 6 Pro

De specificaties van de Samsung Galaxy Xcover 7-renders zijn nog onbekend. Hierdoor weten we bijvoorbeeld niet hoe groot de accu is en over welke processor de smartphone beschikt. De rugged smartphones van Samsung hebben doorgaans niet de snelste hardware; de toestellen onderscheiden zich echt door het stevige ontwerp.

De Galaxy Xcover 6 Pro, die vorig jaar in juni is aangekondigd, heeft een groot 6,6 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. De batterij is 4050 mAh groot en laadt op met maximaal 15 Watt. Op de achterkant van de telefoon zitten twee camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens.

Het is onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy Xcover 7 onthult en wat het toestel moet kosten. Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

