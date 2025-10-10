Samsung Galaxy XR-headset gelekt: kijk met ons mee

Er zijn eindelijk afbeeldingen en specs van de aankomende Samsung Galaxy XR-headset verschenen. De presentatie van deze slimme bril staat waarschijnlijk pas later deze maand gepland, maar hier alvast een voorproefje.

Galaxy XR lijkt concurrent voor Apple Vision Pro

Het gerucht over de VR-headset van Samsung doet al sinds begin 2023 de ronde, maar dan onder de naam ‘Project Moohan’. Het antwoord van de Zuid-Koreanen op de Vision Pro van Apple zou uiteindelijk Galaxy XR gaan heten.

Website Android Headlines heeft exclusieve beelden van de Galaxy XR, die als allereerste headset op Android XR zal draaien. Dat is het besturingssysteem van Google voor VR-headsets en slimme brillen.

De headset komt als een soort skibril op je hoofd te zitten met achterop een knop waarmee je de band strakker of losser draait. Een accupack zorgt ervoor dat je hem draadloos kunt gebruiken.

De Galaxy XR zou te bedienen moeten zijn middels eyetracking met vier infraroodcamera’s. Verder zitten er vier sensoren onder het glas en twee onder de neusvleugels, om straks je handgebaren te tracken. Ook is er een dieptesensor aanwezig.

De interface heeft het uiterlijk van One UI, dat we kennen van Samsungs smartphones, en zal ook Google-diensten bevatten. Denk aan apps als Google Chrome, Google Maps en YouTube.

Specs ook gelekt

Als we de informatie mogen geloven, krijgt de Samsung Galaxy XR een 4k micro-OLED-display. Verspreid over twee schermen mag je 29 miljoen pixels verwachten, zes miljoen pixels meer dan de Apple Vision Pro. Het beeld moet dus haarscherp ogen.

De processor van keuze is de supersnelle Snapdragon XR+ Gen 2. Een samenwerking van Samsung met zowel Qualcomm als Google zou tot de beste combinatie van chip en software moeten leiden. Over de accuduur is nog niet heel veel bekend, maar gespeculeerd wordt dat je tweeënhalf uur video kunt kijken zonder op te laden of twee uur andere dingen kunt doen, zoals gamen. Dat komt ongeveer overeen met de Apple Vision Pro.

Het apparaat zou met iets meer dan een halve kilo (545 gram) lekker licht op je hoofd moeten zitten. Kussentjes en banden aan de zijkant zorgen voor wat extra comfort en stabiliteit.

Lancering en prijs nog onbekend

De officiële datum waarop Samsung de XR lanceert, staat nog niet vast. Geruchten spreken echter over 21 of 22 oktober. Ook over de prijs tasten we nog in het duister. Hij wordt sowieso goedkoper dan de bril van Apple, maar we sluiten een minimumprijs van 1.800 dollar niet uit.

Wat vind jij van de eerste beelden en specs van de Samsung XR-headset? Kan het een goede concurrent worden voor de Apple Vision Pro? Geef jouw mening in de reacties.