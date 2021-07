‘Opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip 3 te zien op officiële afbeeldingen’

De nieuwe opvouwbare klaptelefoon van Samsung is te zien op officiële renders, die bovendien zijn gedeeld door een betrouwbare bron. Bekijk hier de afbeeldingen van de Samsung Galaxy Z Flip 3.

Bekijk de Samsung Galaxy Z Flip 3-afbeeldingen

Samsungs volgende event vindt plaats op 11 augustus, maar door alle gelekte informatie weten we precies wat we die dag kunnen verwachten. Nu zijn officiële marketingrenders van de Galaxy Z Flip 3, de nieuwe klaptelefoon van het bedrijf, online verschenen. De afbeeldingen zijn gedeeld door WinFuture, een zeer betrouwbare bron als het om onaangekondigde smartphones gaat.





Klik op de plaatjes om ze te vergroten.

De renders tonen dat de Galaxy Z Flip 3 aan de buitenkant sterk lijkt op zijn voorganger, maar dat er ook het één en ander is veranderd. Zo bestaat de achterkant uit twee ‘gedeeltes’, waardoor het lijkt alsof de dubbele camera los staat van de rest van de behuizing. Het tweede schermpje, dat je gebruikt om notificaties af te lezen, zou ook iets groter zijn dan bij de vorige Galaxy Z Flip.

Het normale scherm is opnieuw 6,7 inch groot, maar heeft nu wel een hoge ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor zijn beelden veel vloeiender en voelt de smartphone sneller aan. De behuizing van de Galaxy Z Flip 3 zou sterker zijn dan bij zijn voorganger en het frame is opnieuw van metaal. Het opvouwbare toestel is naar verluidt ook stof- en waterdicht, terwijl de Galaxy Z Flip van vorig jaar dit juist niet was.

Snellere hardware, dubbele camera

Onder de motorkap zit waarschijnlijk een Snapdragon 888-chip, de snelste processor van dit moment. Ook zou 8GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte aanwezig zijn. De twee camera’s op de achterkant maken foto’s in 12 megapixel, waarbij het waarschijnlijk gaat om een primaire camera en groothoeklens. De frontcamera schiet selfies in 10 megapixel.

Verder zien we op de beelden een usb-c-poort, led-flitser en de volumeknoppen. De vingerafdrukscanner zit waarschijnlijk in de aan/uit-knop aan de zijkant, zodat de Z Flip 3 makkelijk te ontgrendelen is. Welke verbeteringen Samsung verder doorvoert, weten we nog niet. Ook is het de vraag hoeveel de klaptelefoon gaat kosten. De Galaxy Z Flip uit 2020 verscheen met een adviesprijs van 1500 euro.

Op 11 augustus vindt een Samsung Galaxy Unpacked-evenement plaats, waar de Galaxy Z Flip 3 (en Galaxy Z Fold 3) zeer waarschijnlijk wordt onthuld. De redactie van Android Planet zit dan klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Blijf op de hoogte door onze website te volgen, of check de Android Planet-app en dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

