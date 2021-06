‘Samsung Galaxy Z Flip 3 gelekt: check het nieuwe design’

Dat Samsung aan de Galaxy Z Flip 3 werkt wisten we al, maar dankzij een groot lek weten we nu precies hoe het toestel eruit komt te zien. Check de beelden in dit artikel.

Samsung Galaxy Z Flip 3 renders gelekt

De website GizNext heeft veel informatie en afbeeldingen van de Samsung Galaxy Z Flip 3 gepubliceerd. Hierdoor krijgen we een goed beeld van hoe het aankomende toestel eruit komt te zien. De opvolger van de Z Flip is – uiteraard – opnieuw een opvouwbare smartphone met een scherm dat je dicht kan klappen. Hierdoor is de telefoon dichtgeklapt erg compact en past ‘ie makkelijk in je broekzak.

Het scherm van de Galaxy Z Flip 3 is naar verluidt 6,7 inch groot, net als bij zijn voorganger. Het kleine display aan de buitenkant, dat je gebruikt om meldingen en de tijd af te lezen, is wel gegroeid. Het zou gaan om een schermpje van 1,9 inch, terwijl dit bij de Z Flip maar 1,1 inch is.

Vooral opvallend is het nieuwe ontwerp van de Samsung Galaxy Z Flip 3. De achterkant bestaat uit twee ‘gedeeltes’ met verschillende kleuren. De renders laten bijvoorbeeld een paars/roze achterzijde zien, met bovenaan een zwart vlak voor de camera’s. Samsung zou de Z Flip 3 in veel verschillende kleurtjes willen uitbrengen: donkergroen, paars/roze, beige, grijs, zwart, roze, donkerblauw en wit.

Specificaties van de Galaxy Z Flip 3

Volgens GizNext krijgt de nieuwe Samsung-klaptelefoon ook een grotere accu. De precieze capaciteit is nog onduidelijk, maar bij de Z Flip van vorig jaar is dit 3300 mAh. De selfiecamera zou onder het scherm zitten, waardoor je ‘m niet ziet en de hele voorkant echt uit display bestaat. Bij veel andere Samsung-toestellen zit de frontcamera in een klein gat.

Verder is de verwachting dat de Galaxy Z Flip 3 een snelle Snapdragon 888-processor krijgt. Dit is de snelste mobiele chip die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Daarnaast lijkt het logisch dat de telefoon op Android 11 draait en drie of vier jaar aan Android-updates ontvangt. De smartphone zou ook een IP-certificatie hebben en daardoor stof- en waterdicht zijn, net als bijvoorbeeld de Samsung A52 en Samsung S21.

Het is nog niet precies duidelijk wanneer de Samsung Galaxy Z Flip 3 wordt aangekondigd en wat het toestel gaat kosten. Geruchten hebben het over een onthulling in de eerste week van augustus. De release zou vervolgens op 27 augustus plaatsvinden.

