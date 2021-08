‘Samsung Galaxy Z Flip 3 en Fold 3 gaan hard: toestellen breken verkooprecord’

Het lijkt goed te gaan met de verkopen van de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3. De smartphones zouden een stuk populairder zijn dan de vorige opvouwbare toestellen van het bedrijf.

’Samsung Galaxy Z Flip 3 en Fold 3 worden veel verkocht’

Dit meldt Sammobile, een website die zich specifiek richt op Samsung-nieuws en -toestellen. De Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3, die onlangs werden aangekondigd, zijn naar verluidt een stuk populairder dan hun voorgangers. In Zuid-Korea, het thuisland van Samsung, zouden in één week al 450.000 pre-orders zijn geplaatst voor de nieuwe opvouwbare smartphones.

Hoe vaak de Galaxy Z Fold 3 en Flip 3 al precies zijn verkocht, maakt Samsung niet weten. In een statement laat het bedrijf wel weten dat de Z Fold 3 en Z Flip 3 nu al vaker zijn besteld dan dat er in 2020 totaal aan opvouwbare smartphones zijn verkocht. Het is echter onduidelijk hoe vaak de Galaxy Z Flip en Fold 2 van vorig jaar over de toonbank zijn gegaan. Diverse marktonderzoekbureaus schatten dit aantal op ongeveer twee miljoen.

De populariteit van de nieuwe Galaxy Flip en Fold heeft mogelijk iets te maken met de lagere prijzen van de toestellen. De telefoons zijn met adviesprijzen van 1799 euro (Galaxy Fold 3) en 1049 euro (Galaxy Z Flip 3) honderden euro’s goedkoper dan hun voorgangers. Samsung kondigde de opvouwbare telefoons eerder deze maand en aanstaande vrijdag (27 augustus) vindt de release in Nederland plaats.

Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Flip 3

De Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 beschikken over verschillende verbeteringen. Zo zijn de toestellen steviger en ook waterdicht dankzij de IPX8-certificatie. Hierdoor overleven ze ook een flinke regenbui. De Fold 3 en Flip 3 hebben een nieuw design, waarbij vooral het uiterlijk van de Flip op de schop is gegaan. De klaptelefoon komt in nieuwe kleurtjes en ziet er vooral wat speelser uit.

Ook onder de motorkap is het nodige veranderd. Zo draaien de Samsung-vouwtelefoons op de krachtige Snapdragon 888-processor. Ook hebben ze nu een 120Hz-scherm, wat zorgt voor veel vloeiendere beelden. Het zogeheten Cover Screen – het schermpje aan de buitenkant van de Flip – is veel groter geworden, zodat je makkelijker notificaties afleest of bijvoorbeeld je agenda checkt.

Bij de Galaxy Z Fold 3 is ondersteuning voor de S Pen toegevoegd, waardoor je de stylus met de smartphone kan gebruiken. Ook heeft de nieuwe Fold een selfiecamera onder het scherm, waardoor je ‘m bijna niet meer ziet. Bij de meeste Android-telefoons is een gat of notch in het scherm aanwezig voor de selfiecamera, maar bij de Samsung-telefoon is ‘ie weggewerkt achter het scherm. Hierdoor bestaat de hele voorkant uit scherm.

