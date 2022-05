‘Samsung Galaxy Z Flip 4 krijgt grotere accu dan voorganger’

De vermeende capaciteit van de Samsung Galaxy Z Flip 4 batterij is opgedoken. Die is een fractie groter dan de Z Flip 3 en het toestel moet in theorie dus langer meegaan op een acculading.

Samsung Galaxy Z Flip 4 batterij: fractie groter

Volgens het altijd goed ingelichte GalaxyClub krijgt de Samsung Galaxy Z Flip 4 een batterij die iets meer capaciteit heeft dan die van de huidige Galaxy Z Flip 3. In de vouwbare smartphone van Samsung zijn twee losse accu’s aanwezig, dit vanwege de klapbare vorm van het apparaat.

De kleinste batterij krijgt dezelfde capaciteit als van het huidige toestel: 903 mAh. De tweede accu krijgt een zogenaamde rated capaciteit van 2400 mAh. De bron gaat er zodoende vanuit dat de typical capaciteit, die wordt gebruikt in de marketinguitingen en in de specificaties, 3400 mAh wordt. De Z Flip 3 heeft totaal 3300 mAh aan accucapaciteit.

Geen enorm verschil dus, maar met nagenoeg dezelfde vormfactor is het de fabrikant toch gelukt om de batterij wat te vergroten. Eerder verscheen ook al informatie over de accu’s van de komende Samsung Galaxy Z Fold 4. Die krijgt nagenoeg dezelfde capaciteit als de Z Fold 3: 4400 mAh.

Onthulling in augustus?

Vooralsnog krijgen we dus steeds meer te horen over de nieuwe fliphone en dat zal de komende tijd niet anders zijn. De Z Flip 3 werd vorig jaar begin augustus gepresenteerd. Als Samsung diezelfde tijdlijn aanhoudt duurt het dus nog maanden voordat het toestel officieel gepresenteerd wordt.

Benieuwd naar onze ervaringen met de huidige klaptelefoons van de Zuid-Koreaanse fabrikant? Check dan onze Samsung Galaxy Z Flip 3 review of bekijk onderstaande video. Natuurlijk is ook nog onze geschreven review van de Samsung Galaxy Z Fold 3, zijn grotere broer.

