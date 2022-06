‘Samsung Galaxy Z Flip 4 foto’s tonen klaptelefoon in het wild’

De Samsung Galaxy Z Flip 4 zou voor het eerst te zien zijn op echte foto’s. De klaptelefoon lijkt sterk op zijn voorganger, maar heeft wel een smallere vouw in het scherm. Die is daardoor waarschijnlijk minder goed te zien.

‘Foto’s Samsung Galaxy Z Flip 4 gelekt’

Een maand geleden zagen we voor het eerst renders van de Samsung Galaxy Z Flip 4. Deze afbeeldingen toonden een smartphone die sterk lijkt op zijn voorganger, de Galaxy Z Flip 3. Dat wordt nu bevestigd door de eerste échte foto’s van het toestel. Twitteraar TechTalkTV zette de afbeeldingen online.

De grootste aanpassing zien we bij het scharnier van de klaptelefoon. Dat lijkt een stukje smaller geworden. Daardoor is de telefoon in dichtgeklapte vorm wat minder dik. Een ander, groter voordeel is dat de naad in het scherm waarschijnlijk minder goed zichtbaar is. Die vouw blijft het grootste nadeel van dit soort toestellen, dus daar zijn we erg blij mee.

Verder zijn de veranderingen minimaal. Volgens TechTalkTV zijn de randen rond het scherm iets dunner en het schermpje op de buitenkant, waar je de tijd en je notificaties op af kunt lezen, iets groter. Dat zou kunnen, maar het verschil is dan wel minimaal. We denken dat je het alleen ziet als je de Z Flip 4 naast de Z Flip 3 legt.

Dit weten we al over de Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung presenteert de Galaxy Z Flip 4 waarschijnlijk in augustus, samen met de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Watch 5. Volgens geruchten krijgt de nieuwe Flip een accu die zo’n 10 tot 15 procent groter is dan op het vorige model. Dat is het goed nieuws, want in onze review van de Samsung Galaxy Z Flip 3 waren we niet te spreken over de batterijduur.

De Flip 4 beschikt waarschijnlijk opnieuw over een 6,7 inch-oled-scherm. Aan de binnenkant treffen we vermoedelijk de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip aan. Dat is de nieuwste, krachtigste en meest energiezuinige processor van Qualcomm.

