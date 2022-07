‘Zien: dit zijn alle vier kleuren van de Samsung Galaxy Z Flip 4’

Benieuwd naar de kleurvarianten van de komende fliphone van Samsung? Langer wachten is niet nodig, want de Samsung Galaxy Z Flip 4 kleuren zijn bekend. Dankzij renders uit allerlei verschillende hoeken zien we het toestel nu echt in vol ornaat.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Dit zijn de kleuren van de Samsung Galaxy Z Flip 4’

De afbeeldingen komen van de hand van de bekende lekker OnLeaks en zijn gepubliceerd op de Chinese website: GizNext. Daarop is de Samsung Galaxy Z Flip 4 te zien in het zwart, goud, paars en lichtblauw vanuit allerlei hoeken. De namen die Samsung waarschijnlijk gaat gebruiken zijn Graphite, Pink Gold, Bora Purple en Blue.

Uiteraard lijkt het toestel veel op zijn directe voorganger, de Galaxy Flip 3. Zo is er weer een klein schermpje aanwezig aan de buitenkant en de twee camera’s zijn onder elkaar geplaatst, met de flitser daar nog onder. De volumeknoppen bevinden zich aan de rechterkant en de usb c-poort aan de onderzijde.

In de aan- / uitknop is de vingerafdrukscanner verwerkt en de selfiecamera vind je in een klein gaatje in het scherm. Ook zien we de platte zijkanten weer, die al eerder op afbeeldingen verschenen. Het element waarin de camera’s en schermpje zijn verwerkt is zwart afgewerkt, terwijl de rest van het toestel een andere kleur heeft. Of Samsung ook weer komt met exclusieve kleurenversies die alleen via hun eigen webshop te koop zijn is nog de vraag.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onthulling op 10 augustus: dit verwachten we nog meer

De kleine klapbare telefoon is zeker niet de enige smartphone die we gaan zien op het Unfold your World-event op 10 augustus aanstaande. Ook verwachten we de Samsung Galaxy Z Fold 4 die je openklapt als een tablet en kunt bedienen met de S Pen.

Op hetzelfde evenement gaan we ook nieuwe smartwatches zien in de vorm van de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro evenals de Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Bekijk ook nog even onderstaande video, waarin we je in enkele minuten meenemen langs al onze verwachtingen.

Niks missen over alles wat met Samsung te maken heeft? Schrijf je dan even in voor onze gratis nieuwsbrief of download onze Android-app! Natuurlijk vind je ons ook op Twitter, Instagram of Facebook.

Meer over de Galaxy Z Flip 4