‘Officiële renders Samsung Galaxy Z Flip 4 laten platte zijkanten zien’

In augustus presenteert Samsung zijn volgende generatie vouwtelefoons. Van de Samsung Galaxy Z Flip 4 zijn nu al officiële renders verschenen. Het ontwerp lijkt op dat van zijn voorganger, maar toont wel wat subtiele veranderingen.

Samsung Galaxy Z Flip 4 te zien op officiële renders

Voor een flitsend nieuw design hoef je de Samsung Galaxy Z Flip 4 straks niet te kopen. 91Mobiles publiceerde officiële renders van het klaptoestel in de kleur violet en die laten een smartphone zien die behoorlijk lijkt op zijn voorganger, de Galaxy Z Flip 3.

Toch past Samsung wel een paar aspecten subtiel aan. Zo zijn de zijkanten van de telefoon niet langer bol, maar plat. Ook lijken de knoppen op het toestel iets groter te worden. Daardoor laten ze zich hopelijk gemakkelijker indrukken. Daarnaast steken de camera’s wat verder uit de behuizing. Dat kan betekenen dat de Zuid-Koreaanse fabrikant betere lenzen gebruikt.

Links de Z Flip 3, rechts de Z Flip 4



Op deze renders lijkt de Samsung Galaxy Z Flip 4 ook iets dikker te zijn dan zijn voorganger. Dat wekt geen verbazing, want we lazen eerder al dat de Samsung Galaxy Z Flip 4 een grotere accu krijgt. In onze review van de Galaxy Z Flip 3 waren we kritisch over de batterijduur, dus dat is goed nieuws. Hopelijk gaat het nieuwe toestel ook bij zwaar gebruik minimaal een dag mee.

Dit verwachten we nog meer in augustus

Samsung presenteert de Galaxy Z Flip 4 hoogstwaarschijnlijk tijdens een eigen event in augustus. Daar verwachten we ook de Galaxy Z Fold 4 te zien. Dat vouwtoestel klap je open tot een kleine tablet van 7,6 inch. Het lijkt te gaan om een vrij beperkte upgrade ten opzichte van zijn voorganger, de Galaxy Z Fold 3.

Naast deze foldables lanceert Samsung op het event vermoedelijk ook de Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro met een groot 46 millimeter-display. Opvallend is dat de smartwatches geen draaiende rand meer krijgen. Dat was jarenlang het handelsmerk van Samsungs slimme horloges.

