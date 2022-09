Video: Samsung Galaxy Z Flip 4 buigt tijdens ‘stresstest’, maar breekt niet

Hoe stevig zijn klaptelefoons eigenlijk? Hoewel de Samsung Galaxy Z Flip 4 niet ongeschonden uit een bekende ‘stresstest’ komt, doet hij het beter dan je misschien zou verwachten.

Stresstest doet Samsung Galaxy Z Flip 4 pijn

Eén van de grootste zorgen rond vouwtelefoons als de Samsung Galaxy Z Flip 4 is de stevigheid. Omdat er een scharnier én een flexibel scherm in zitten zou je denken dat ze minder duurzaam zijn dan gewone telefoons. Toch doet de Samsung Galaxy Z Flip 4 het lang niet slecht in de bekende ‘stresstest’ van YouTuber JerryRigEverything.

Hij laat bijvoorbeeld een stevige hoeveelheid zand over en in het toestel glijden om te kijken of het scharnier dan blijft werken. Dat blijkt het geval te zijn. Je hoeft dus niet bang te zijn dat een beetje stof in je zak de smartphone onbruikbaar maakt. Helaas blijkt het scherm slecht bestand tegen krassen. De YouTuber probeert het display namelijk ook met diverse tools te beschadigen. Dat lukt vrij gemakkelijk, wat gezien de zachte toplaag geen verrassing is.

Echt spannend wordt het tijdens de meest brute test. JerryRigEverything buigt het toestel in de verkeerde richting om te zien of de smartphone breekt. Het doet bijna pijn aan je ogen om deze marteling te aanschouwen. Breken doet de Galaxy Z Flip 4 overigens niet, maar bij buigt wel verder door dan normaal. In plaats van 180 graden opent het toestel zo’n 185 graden, waarop het scherm niet meer vlak is. Bovendien blijkt de smartphone vervolgens niet goed meer te sluiten.

Daarmee doet de Galaxy Flip 4 het minder goed dan zijn voorganger én de Fold 4 in dezelfde test. Toch blijkt de klaptelefoon steviger dan de OnePlus 10T, die de YouTuber als een kaasbroodje doormidden kon breken.

Meer over de Samsung Galaxy Z Flip 4

De Samsung Galaxy Z Flip 4 is een bescheiden update ten opzichte van de Z Flip 3. Hij heeft een snellere processor, een wat grotere accu en een betere selfiecamera. Daardoor schiet je vooral bij weinig licht betere foto’s en video’s dan voorheen. Het is dan ook een prima toestel voor vloggers. Voor onze uitgebreide gedachten over deze vouwtelefoon check je natuurlijk de review van de Samsung Galaxy Z Flip 4.

