Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 officieel: nieuwe vouwbare smartphones

Samsung heeft de Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 officieel aangekondigd. De vouwbare toestellen zijn flink verbeterd, maar ook in prijs verhoogd. We vertellen je alles over de nieuwe smartphones!

Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 officieel

Tijdens het Galaxy Unpacked-evenement in Seoul heeft Samsung de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 officieel aan de wereld getoond. Na maanden van geruchten hadden de vouwbare smartphones al weinig geheimen meer. Op de prijs na dan. En die is weer wat hoger dan bij de vorige generatie…

De belangrijkste verbetering van de Flip 5 is het veel grotere oled-scherm aan de buitenzijde. Dat heeft een diagonaal van 3,4 inch, terwijl de Flip 4 van vorig jaar niet verder kwam dan 2,1 inch. Daardoor lees je je notificaties gemakkelijk af en is het ook eenvoudiger om je selfies te maken met behulp van de camera’s op de achterkant.

Jammer genoeg is het niet mogelijk om volledige apps te draaien op dit schermpje. Wel zijn er van een aantal apps ‘experimentele’ versies voor het kleine display. Denk aan Netflix en WhatsApp.

Samsung heeft bovendien het scharnier verbeterd, waardoor er in dichtgeklapte toestand geen naad meer zichtbaar is tussen de twee helften. Het oled-display aan de binnenkant van deze telefoon meet weer 6,7 inch en biedt een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden.

Razendsnelle hardware, maar traag opladen

De Galaxy Z Flip 5 draait op een Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip, die we kennen van de Galaxy S23-serie. Dat is de snelste processor van dit moment. Samsung stopt daar 8GB RAM bij en minimaal 256GB opslagruimte. Voor deze variant betaal je 1199 euro. Dat is vier tientjes meer dan vorig jaar. Er is ook een versie met 512GB opslag. Die heeft een adviesprijs van 1319 euro.

Opladen gaat met maximaal 25 Watt nog steeds behoorlijk traag. Draadloos opladen behoort eveneens tot de mogelijkheden. De accu heeft net als die van de Flip 4 een capaciteit van 3700 mAh. Dat is voldoende om de dag door te komen, maar een batterijmonster is dit klaptoestel niet. ‘s Avonds moet hij waarschijnlijk sowieso aan de lader.

Camera’s en software

Er zitten drie lenzen op de Flip 5: een 10 megapixel-selfiecamera in het grote scherm en twee op de achterkant. Het gaat om de 12 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens met diezelfde resolutie. De hardware lijkt exact hetzelfde als vorig jaar, al belooft Samsung wel softwarematige verbeteringen. Vooral ‘s nachts moet je mooiere foto’s schieten.

Het toestel draait op Android 13 met daaroverheen Samsungs One UI 5.1.1-skin. Die biedt extra mogelijkheden en past het uiterlijk enigszins aan. Het updatebeleid is erg goed: je krijgt vier grote Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches om hackers te weren. Daarmee loopt Samsung voorop.

Samsung Galaxy Z Fold 5: werkpaard voor multitaskers

Naast de Galaxy Z Flip 5 kondigde Samsung ook de Z Fold 5 officieel aan. Dat is een toestel gericht op mensen die hun smartphone ook voor productiviteit willen gebruiken. Aan de buitenkant vind je een smal 6,2 inch-oled-scherm dat je zich als een normale telefoon laat bedienen. Eenmaal opengevouwen heb je een compacte 7,6 inch-tablet in handen.

Dat scherm biedt een verversingssnelheid van 120Hz en haalt een hogere helderheid dan de Z Fold 4: 1750 nits. Op dit grote display kun je twee apps tegelijk draaien, waardoor de smartphone zicht uitstekend leent voor multitasking. Natuurlijk kun je er ook gewoon op gamen of video’s streamen.

De nieuwe Fold draait eveneens op een Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip. Het instapmodel beschikt over 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Dat toestel heeft een stevige adviesprijs van 1899 euro, 100 euro meer dan vorig jaar. Voor 2019 euro wordt de smartphones uitgerust met 512GB opslag.

Ook de Fold 5 profiteert van het nieuwe scharnier, waardoor hij netjes dichtgevouwen kan worden en iets dunner is dan zijn voorganger. Verder zijn de veranderingen beperkt. De accu heeft nog steeds een capaciteit van 4400 mAh. Je laadt hem op met maximaal 25 Watt. Draadloos is dat 15 Watt.

Er zitten weer drie camera’s op de achterzijde: een 50 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens om 3x mee in te zoomen. Daarnaast is in elk van de twee schermen een selfiecamera aanwezig. Die in het grote scherm is achter het paneel verborgen, maar je ziet hem desondanks helaas goed zitten.

S Pen en software

Je kunt een hoesje kopen voor de Fold 5 waarin ruimte is voor een S Pen. Het gaat om een speciale versie van de stylus, die geschikt is voor het relatief kwetsbare scherm van dit vouwtoestel. Je gebruikt het pennetje om (aan)tekeningen te maken. Hij is niet oplaadbaar en heeft daardoor minder functies dan de S Pen van de Galaxy S23 Ultra. Daarmee kun je bijvoorbeeld de camera op afstand bedienen.

Uiteraard draait ook de Fold 5 op Android 13 met de OneUI 5.1.1-skin. Samsung voegt bovendien enkele functies toe voor het grote scherm. Als je hem half dichtvouwt kun je het toestel bijvoorbeeld gebruiken als kleine laptop. Het virtuele toetsenbord neemt dan de onderste helft van het scherm in beslag.

Het updatebeleid van de Fold is gelijk aan dat van de Flip. Je krijg dus vier grote Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches.

Pre-order Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5

