Zo lang krijgen de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 updates

De Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 zijn niet alleen fijne smartphones, ze krijgen bovendien erg lang updates. Daardoor kun je ze jaren met een gerust hart gebruiken. Dit moet je weten!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is bijna niet meer voor te stellen, maar ooit kreeg Samsung veel kritiek vanwege zijn magere softwarebeleid. De consumentenbond spande zelfs een rechtszaak aan tegen de Koreaanse fabrikant om langere ondersteuning af te dwingen.

Die dagen zijn allang voorbij. Met de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 mag je heel lang updates verwachten. Beide smartphones draaien uit de doos op Android 13 met daaroverheen Samsungs eigen One UI 5.1.1-schil. In de toekomst krijg je vier grote upgrades van het besturingssysteem. Je zit dus tot en met Android 17, dat in 2026 verschijnt, helemaal goed met deze vouwbare toestellen.

Alleen OnePlus evenaart dat updatebeleid in Nederland met zijn OnePlus 11. Opvallend genoeg loopt Google, nota bene de máker van Android, inmiddels achter op Samsung. De Pixel 7 en Pixel 7 Pro krijgen ‘slechts’ drie nieuwe Android-versies.

Met elke upgrade krijgt je toestel er nieuwe functies bij. Maar misschien vind je het nog wel belangrijker om te weten hoelang de smartphones beveiligingspatches ontvangen. Dat zijn updates die lekken in de software dichten en ervoor zorgen dat hackers je toestel niet (of moeilijker) binnen kunnen dringen.

Zowel de Samsung Galaxy Z Flip 5 als de Z Fold 5 mogen deze updates vijf jaar lang verwachten. Je kunt de telefoons dus minimaal tot de zomer van 2028 veilig gebruiken. Ook daarmee loopt Samsung trouwens voorop.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5

De Z Flip 5 is het nieuwste klaptoestel van Samsung. Je geniet van een groot scherm, maar stopt hem toch gemakkelijk in je broekzak. De belangrijkste vernieuwing is het grotere tweede display aan de buitenkant. In onze review van de Flip 5 lees je wat wij van het toestel vinden.

Ben je meer geïnteresseerd in een toestel dat je openvouwt tot een compacte tablet? Lees dan onze review van de Fold 5. Dankzij het verbeterde scharnier vouw je deze prijzige smartphone nu helemaal recht dicht. Dankzij de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chip is hij bovendien razendsnel.

Op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Houd onze website dan in de gaten, schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief, volg ons via Google Nieuws of download de gratis Android Planet-app!

Lees het laatste nieuws over Samsung:

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.