Video: Samsung Galaxy Z Flip 5 breekt niet tijdens marteltest

Duurzaamheid is natuurlijk een punt van aandacht bij opvouwbare smartphones. Gelukkig komt de Samsung Galaxy Z Flip 5 heel behoorlijk uit een bekende marteltest. Hoewel het scherm gemakkelijk beschadigt, breekt het toestel niet.

Stresstest krijgt Samsung Galaxy Z Flip 5 niet klein

JerryRigEverything is de schrik van elke smartphonefabrikant. De YouTuber test smartphones niet op prestaties, uiterlijk of updatebeleid, maar op duurzaamheid. Het laatste slachtoffer van zijn beruchte ‘marteltest’ is de Samsung Galaxy Z Flip 5.

Voor vouwbare smartphones is deze test extra zwaar. Omdat het scherm moet kunnen buigen, is het van plastic gemaakt. Daardoor zien we al vrij snel krassen op de Flip 5. Zelfs met je vingernagel kun je het display aan de binnenkant beschadigen. Bovendien is het scherm niet goed bestand tegen hitte. Met zijn aansteker weet de YouTuber de toplaag na een seconde of tien al te verbranden.

Tot zover het slechte nieuws. Het nieuwe scharnier van de Flip 5 doet het namelijk een stuk beter dan dat van de Flip 4 vorig jaar. Er blijft minder vuil tussen de schermhelften zitten. Bovendien weet JerryRigEverything het mechanisme niet te breken als hij flink druk zet op de behuizing. Je kunt er dus vanuit gaan dat je de Z Flip 5 bij normaal gebruik niet zomaar zult beschadigen.

Meer over de Samsung Galaxy Z Flip 5

De grootste vernieuwing van de Samsung Galaxy Z Flip 5 is, naast het stevigere scharnier, het tweede schermpje aan de buitenkant. Dat meet nu 3,4 inch, terwijl zijn voorganger bleef steken op 1,9 inch. Daardoor lees je notificaties makkelijker af en je kunt er ook enkele apps op draaien. Verder draait het toestel op een Snapdragon 8 Gen 2-chip, die voor uitstekende prestaties zorgt.

In de review van de Galaxy Z Flip 5 lees je wat wij van het toestel vinden. Hieronder alvast een deel van de conclusie.

De Samsung Galaxy Z Flip 5 biedt veelal verfijning ten opzichte van vorige smartphones. Inmiddels kunnen we wel zeggen dat de Flip volwassen is geworden en dat is een groot compliment voor Samsung – dat al jaren aan de weg timmert als het gaat om foldables. De vouwtelefoon biedt prima prestaties, een goed stel camera’s en fraaie schermen, ook al is het externe display niet voor iedereen even bruikbaar. Wel blijft het jammer dat Samsung zo vast blijft houden aan de drukke Android-schil en ook hadden we liever een lagere prijs gezien.

