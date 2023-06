Schrik niet: prijs Samsung Galaxy Z Flip 5 gaat waarschijnlijk flink omhoog

We wisten al vrijwel alles over de Samsung Galaxy Z Flip 5, behalve de prijs. Ook die is nu uitgelekt en stemt ons een stuk minder vrolijk dan de nieuwe features.

‘Prijs Samsung Galaxy Z Flip 5 uitgelekt’

De eerste Samsung Galaxy Z Flip uit 2020 had een adviesprijs van 1500 euro. Zijn opvolgers waren een stuk goedkoper, maar de nieuwe versie van het klaptoestel lijkt toch weer duurder te horen. Volgens de Griekse website Techmanics krijgt de Samsung Galaxy Z Flip 5 in Europa een prijs van 1299 euro. Ter vergelijking: de Galaxy Z Flip 4 moest vorig jaar 1099 euro kosten.

Een grote verrassing is de prijsstijging niet. Ook de Galaxy S23-toestellen zijn immers een stuk kostbaarder dan hun voorgangers. Vermoedelijk heeft dat vooral met de inflatie te maken. Toch is een verschil van 200 euro natuurlijk erg fors.

Voor de hogere prijs krijg je wél een groter coverscherm

Samsung zou de Flip 5 wel flink verbeteren. Vooral het grotere scherm aan de buitenzijde is opvallend. Dat groeit van 1,9 naar 3,4 inch. Daardoor kun je notificaties een stuk gemakkelijker bekijken. Mogelijk draai je zelfs volledige apps op het display, net als bij de Motorola Razr 40 Ultra. Daarnaast gebruik je hem om selfies te schieten met de twee camera’s.

Kloppend hart van dit klaptoestel is een Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip, de snelste processor van dit moment. Het oled-scherm aan de binnenkant is weer 6,7 inch groot en biedt een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. De fabrikant verbetert bovendien het scharnier, waardoor de vouw in het display minder goed zichtbaar zou zijn.

Aankondiging eind juli

Samsung kondigt de Galaxy Z Flip 5 eind juli aan op een speciaal Unpacked-evenement in Seoul. We verwachten dan eveneens de Galaxy Z Fold 5 te zien, net als drie nieuwe tablets in de Galaxy Tab S9-serie. Die zouden voor het eerst waterdicht zijn en allemaal over een oled-scherm beschikken.

Dat is nog niet alles, want ook de Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic zullen die dag aangekondigd worden. Dat zijn de nieuwe smartwatches van het bedrijf, die grotere schermen krijgen. Een nieuw setje oordopjes maakt het feest compleet.

