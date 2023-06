‘Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 te zien op eerste renders’

Zit je te wachten op de nieuwe opvouwbare smartphones van Samsung? Een betrouwbare website heeft nu de eerste renders van de Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 gedeeld. Bekijk ze hier.

‘Samsung Galaxy Z Flip 5 render gelekt’

Langzaam komen we steeds meer te weten over de nieuwste opvouwbare smartphones van Samsung. De aankondiging laat nog even op zich wachten, maar dankzij MySmartPrice zijn nu wel de eerste officiële beelden gelekt. We zien de Galaxy Z Flip 5, die beschikt over een veel groter scherm op de achterkant.

Net als bij de Motorola Razr 40 Ultra, die onlangs is uitgebracht, neemt het schermpje bijna de helft van de achterzijde in beslag. Maar, we zien ook een belangrijk verschil. Het scherm wordt niet onderbroken door de camera’s, maar ‘buigt’ langs de lenzen heen. Bij de Razr 40 Ultra is dit niet het geval. Het schermpje van de Flip 5 zou 3,4 inch groot zijn.

Dat is een flinke stap vooruit ten opzichte van de Galaxy Z Flip 4 van vorig jaar, die een 1,9 inch-display had. Daarnaast laat de render zien dat je het externe schermpje kan gebruiken voor het maken van selfies, maar ook om muziek te bedienen. Daarnaast zou Google zijn eigen apps willen optimaliseren voor het grotere ‘cover display’.

Ook de Galaxy Z Fold 5 gelekt

Ook van de Galaxy Z Fold 5 heeft MySmartPrice een render gedeeld. Het toestel lijkt erg op zijn voorganger, de Galaxy Z Fold 4, al zien we wel degelijk verschillen. Zo is de rand rondom het scherm dunner, waardoor je nog meer beeld krijgt. Het display wordt ook niet onderbroken door de selfiecamera, want die zit opnieuw verstopt onder het scherm.

Daarnaast heeft Samsung mogelijk het scharnier aangepast, waardoor je de vouw in het scherm minder goed ziet en voelt. Dit is echter lastig op te maken uit de render. Wel zien we opnieuw de S Pen, de stylus waarmee je (aan)tekeningen maakt en de Fold 5 kan bedienen. Tot slot toont de render de nieuwe kleur van de smartphone.

Samsung onthult de Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 hoogstwaarschijnlijk eind juli. De presentatie vindt plaats in Seoul tijdens een Unpacked-evenement. Over de prijzen en release is nog weinig bekend. De Flip 4 en Fold 4 werden vorig jaar in augustus uitgebracht met adviesprijzen van respectievelijk 1099 en 1799 euro.

