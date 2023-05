‘Dit zijn de beste renders van de Samsung Galaxy Z Flip 5 tot nu toe’

Samsung geeft zijn klaptelefoon dit jaar een belangrijke upgrade. Op vernieuwde renders van de Samsung Galaxy Z Flip 5 is een veel groter tweede scherm te zien. Daardoor wordt het onder meer gemakkelijker om snel je notificaties te checken.

‘Samsung Galaxy Z Flip 5 te zien op renders’

De Samsung Galaxy Z Flip 4 is een prima klaptelefoon, maar het schermpje aan de buitenkant is met 2,1 inch wel behoorlijk klein. Daar komt bij zijn opvolger vermoedelijk verandering in. De bekende lekker OnLeaks laat vernieuwde renders zien van de Samsung Galaxy Z Flip 5 met een veel groter tweede display.

Het eigenaardig gevormde scherm lijkt een beetje op een ouderwetse map, zoals we eerder ook al schreven. Hij zou een diagonaal van 3,4 inch hebben en half om de camera’s heen lopen. Daarmee is er dus meer plek voor je notificaties. Ook wordt het makkelijker om het display te gebruiken voor selfies. Het is nog onbekend of Samsung daarnaast nieuwe functies toevoegt die gebruik maken van de extra ruimte.

Het scherm aan de binnenkant lijkt niet te veranderen. Dat heeft weer een diagonaal van 6,7 inch en biedt een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Mogelijk krijgt de Z Flip 5, net als de Z Fold 5, ook een nieuw waterdruppelscharnier. Daarmee zou de vouw in het scherm minder zichtbaar worden en is het toestel in dichtgeklapte vorm volledig vlak.

Verder verwachten we dat de smartphone draait op een Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip, die ook in de S23-serie te vinden is. Deze razendsnelle processor moet voor uitstekende prestaties zorgen. De hoofdcamera zou een sprong van 12 naar 50 megapixel maken. Daarnaast is er een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere kiekjes aanwezig.

Nog een paar maanden geduld

Kun je niet wachten om de Galaxy Z Flip 5 in handen te krijgen? Helaas zul je nog even geduld moeten hebben. Samsung presenteert het vouwtoestel waarschijnlijk tijdens een speciaal evenement in augustus. Daar wordt dan ook de Galaxy Z Fold 5 gepresenteerd, waar we eerder al renders van voorbij zagen komen.

Verder verwachten we tijdens datzelfde event de Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic te zien. Dat zijn uiteraard de nieuwe smartwatches van de Koreaanse fabrikant. De Classic zou weer een fysiek draaibare rand krijgen. Het scherm van de normale versie lijkt iets groter te worden.

