‘Samsung Galaxy Z Flip 5 krijgt tweede scherm in vreemde vorm’

De Samsung Galaxy Z-smartphones zijn misschien wel de bekendste moderne vouwtoestellen. Dit jaar verschijnen de Z Fold 5 en Z Flip 5 en die tweede heeft een opvallend extra scherm. In dit artikel praten we je bij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Z Flip 5 met map-scherm

De Z Flip 5 wordt een smartphone die net als een ‘oude’ klaptelefoon dichtvouwt. De vorige modellen hadden een groot scherm aan de binnenkant en een kleiner scherm achterop. Lekker Ice Universe deelt op Twitter een digitale afbeelding van de vermeende Samsung Galaxy Flip 5. Daarop is een tweede scherm te zien dat een groter deel van de achterkant bedekt dan de Samsung Galaxy Z Flip 4.

Het scherm is niet vierkant, maar wijkt uit voor de camera’s op de achterkant van de Z Flip 5. Daardoor heeft het scherm een soort inkeping, wat Ice Universe een ‘folder’-vorm noemt, omdat het op een mapje lijkt. De lekker bevestigt met 100 procent dat deze vorm wordt doorgevoerd naar het productiemodel.

Confirmed!Galaxy Z Flip5 adopts a "folder" shaped external screen for 100% confirmation. Now adapting the software design. pic.twitter.com/89feYGmRjg — Ice universe (@UniverseIce) April 26, 2023

Meer over de Samsung Galaxy Z Flip 5

Er verschenen al eerder geruchten over de nieuwe vouwtelefoon van Samsung. Zo zagen we eerder een digitale render van de smartphone met twee schermen op de achterkant. Al voor de presentatie van de Z Flip 4 in augustus 2022, gingen er al geruchten rond over de specificaties van de Z Flip 5.

Zo draait de smartphone op een Snapdragon 8 Gen 2-chip. Die chip zien we in veel vlaggenschepen van het moment. Minimaal één van de achtercamera’s krijgt een boost naar 50 megapixel. De voorganger beschikte over twee 12-megapixel-sensoren.

We verwachten dat de Samsung Galaxy Z Flip 5 samen met zijn grote broer – de Galaxy Z Fold 5 – verschijnt. We verwachten de foldables halverwege dit jaar te zien, maar wanneer ze precies worden gepresenteerd, is nog niet bekend. De Samsung Galaxy Z Flip 4 en Fold 4 verschenen op 10 augustus 2022 en hadden een vanafprijs van 1099 en 1799 euro.

Wat denk jij? Zien we het folder-scherm op de Samsung Galaxy Z Flip 5? Laat het weten in de reacties hieronder. Voeg Android Planet toe aan je Google Nieuws-overzicht om geen nieuws, reviews en tips te missen!

Lees hier het laatste Samsung-nieuws