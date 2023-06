Samsung Galaxy Z Flip 5 komt eind juli: dit zijn onze verwachtingen

Samsung kondigt eind juli, volgende maand dus al, zijn nieuwe vouwbare smartphones aan. In dit artikel zetten we onze verwachtingen van de Samsung Galaxy Z Flip 5 op een rij. Wat heeft het klaptoestel te bieden?

Onze verwachtingen van de Samsung Galaxy Z Flip 5

Voorheen lanceerde Samsung zijn vouwbare smartphones in augustus, maar dit jaar is de Koreaanse fabrikant wat eerder. Eind juli staat er een Unpacked-evenement op de agenda waar we onder meer de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5 verwachten.

Over de Galaxy Z Flip 4 waren we in onze review best te spreken, maar tegelijk viel er nog voldoende te verbeteren aan het klaptoestel. Gaat dat bij zijn opvolger ook gebeuren? Dit zijn onze verwachtingen van de Samsung Galaxy Z Flip 5!

Groter tweede scherm, ander scharnier

Het schermpje achterop de Galaxy Z Flip 4 is slechts 1,9 inch groot. Dat is voldoende om je notificaties te checken, maar eigenlijk te klein om goede selfies mee te schieten. Gelukkig is het vrijwel zeker dat de Flip 5 een flinke sprong maakt. Het scherm zou groeien naar 3,4 inch en een flink deel van de achterzijde in beslag nemen. Mogelijk kun je zelfs volledige apps draaien op het display.

Aan het scherm binnenin verandert niets. Het gaat weer om een 6,7 inch-oled-paneel met een verversingssnelheid van 120Hz. Wel kiest Samsung waarschijnlijk voor een ander scharnier, waardoor de vouw in het scherm minder zichtbaar is. Dat zou een zeer welkome verbetering zijn. Mogelijk is de behuizing daarnaast niet alleen bestand tegen water, maar ook tegen stof.

Zo ziet de Samsung Galaxy Z Flip 5 er waarschijnlijk uit

Snellere hardware

De Flip 4 was dankzij zijn Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip al bepaald niet traag. Bij de Flip 5 gaat er nog een schepje bovenop. Het toestel draait op een Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip die ook in de Galaxy S23-serie zit. Daardoor mag je rekenen op uitstekende prestaties, zelfs als je graag gamet. Er zit 8GB RAM bij de processor en 128, 256 of 512GB opslagruimte.

De accu heeft net als vorig jaar een capaciteit van 3700 mAh. Dat is gezien de twee schermen aan de krappe kant. Bij licht gebruik zul je het einde van de dag wel halen, maar als je uren achtereen op je smartphone zit, moet je waarschijnlijk tussentijds bijladen.

Dat gaat met 25 Watt nog steeds niet al te rap. Zeker bij smartphones als deze, die een kleine batterij hebben, zou Samsung echt voor een hogere laadsnelheid moeten zorgen. Zware gebruikers komen nu in de problemen als ze dit toestel kiezen.

Nieuwe camera’s, zelfde resolutie

Vouwbare smartphones lopen op cameragebied altijd een beetje achter. Daar brengt de Samsung Galaxy Z Flip 5 naar verwachting geen verandering in. Net als zijn voorganger heeft het toestel een 12 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens met diezelfde resolutie. Een telelens ontbreekt nog altijd.

Volgens geruchten verbetert Samsung de camera’s overigens wel. Het zou gaan om nieuwe, grotere sensoren die meer details vastleggen. Wie serieus bezig is met smartphonefotografie kan echter beter naar bijvoorbeeld een S23 kijken.

Acht kleuren

De bekende insider Ross Young claimt dat de Flip 5 in acht verschillende kleuren verkrijgbaar zal zijn. Vier daarvan, blauw, groen, platina en geel, kun je vermoedelijk alleen via de website van Samsung zelf kopen. De andere; beige, grijs, lichtgroen en lichtroze, zijn ook bij andere winkels te bestellen.

Software en prijzen

De Galaxy Flip 5 draait uit de doos op Android 13 met daaroverheen Samsungs eigen One UI 5.1-schil. Je mag vier grote Android-upgrades verwachten en maar liefst vijf jaar beveiligingspatches. Dat is een uitstekend updatebeleid.

Volgens sommige geruchten kun je met de Flip 5 ook gebruikmaken van DeX, Samsungs desktopomgeving. Daarmee tover je je smartphone om in een bescheiden pc die je aan een grote monitor kunt hangen. Het zou voor het eerst zijn dat een Flip-toestel deze mogelijkheid biedt. De Galaxy Z Fold 4 beschikt al wel over ondersteuning voor DeX.

Dan de prijs. Het instapmodel van de Flip 4, met 8GB Ram en 128GB opslag, moest ten tijde van de release 999 euro kosten. Inmiddels haal je hem veel goedkoper in huis. We hopen dat Samsung de Flip 5 voor hetzelfde bedrag aanbiedt, maar gezien de inflatie kan het best een paar tientjes meer worden.

