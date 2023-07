Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Motorola Razr 40 Ultra: de 5 grootste verschillen

Wat hebben de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Motorola Razr 40 Ultra met elkaar gemeen, behalve dat het allebei klaptelefoons zijn met een adviesprijs van 1199 euro? In dit overzicht zetten we de gelijkenissen en verschillen voor je op een rij.

Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Motorola Razr 40 Ultra

De Samsung Galaxy Z Flip 5 is net gepresenteerd, maar is zeker niet de enige klaptelefoon op de markt. Begin juni werd namelijk ook de Motorola Razr 40 Ultra onthuld en die telefoons hebben meer gemeen dan de klapfactor. De toestellen beschikken allebei over high-end hardware, handige functies en hebben een adviesprijs van 1199 euro.

Tijd dus voor onze vergelijking!

1. Subtiele verschillen in de schermen

Zowel Samsung als Motorola pochen ermee: het buitenste scherm is groter, bevat meer pixels en kan nog meer informatie tonen. Laten we beginnen bij de Z Flip 5, waarbij dat schermpje een diagonaal heeft van 3,4 inch met een resolutie van 748 bij 720 pixels. Motorola doet het iets beter, want dat schermpje is 3,6 inch en heeft 1066 bij 1056 pixels.

Motorola’s schermpje is dus groter en scherper én loopt daarbij ook nog eens om de camera’s heen. Samsung heeft ervoor gekozen om dat niet te doen, waardoor het schermpje een andere vorm heeft. Daarbij kun je bij de Motorola-smartphone nagenoeg elke app gebruiken in combinatie met het buitenste scherm en dat kan niet bij de Samsung.

Al met al scoort Motorola hier de meeste punten, tijd om verder te kijken naar het binnenste scherm. Opengeklapt kijk je bij de Z Flip 5 tegen een scherm van 6,7 inch met een resolutie van 2640 bij 1080 pixels. Het display van de Razr 40 Ultra is een fractie groter, namelijk 6,9 inch. De resolutie is identiek, waardoor het scherm net wat minder scherp is, in theorie dan, want in de praktijk merk je dat echt niet.

De verversfrequentie van de binnenste scherm verschilt ook. Die van de Razr 40 Ultra ververst maximaal 165 keer per seconde, waar Samsung blijft steken op 120 keer.

2. Verschillen qua processor

Op zoek naar het snelste van het snelste toestel in deze vergelijking? Dan moet je bij de Galaxy Z Flip 5 aankloppen, want die beschikt over de Snapdragon 8 Gen 2-chip. Die is ook nog eens geoptimaliseerd voor Samsung, waardoor ‘ie nog soepeler loopt.

De Razr 40 Ultra moet het doen met een processor van een generatie terug, de Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dat klinkt natuurlijk wat minder, maar in de praktijk zul je dat niet tot nauwelijks merken tijdens het multitasken of opstarten van apps. Beide toestellen zijn te verkrijgen met 8GB RAM, wat bij de Samsung ook net wat sneller is dan bij de Motorola.

De instapmodellen beschikken beide over 256GB interne opslag. Op zoek naar meer intern geheugen, dan kun je alleen bij Samsung aankloppen, want van de Z Flip 5 is ook een 512GB-model te koop.

3. Design en kleuren

Naast het buitenste scherm zien we nog wat meer verschillen qua design. Zo is de Galaxy Z Flip 5 altijd afgewerkt met een glimmend frame én achterkant. Dat toestel is ook een fractie korter, smaller en dunner, waar de Moto-smartphone de grootste en zwaarste is van de twee.

De Razr 40 Ultra is te verkrijgen met verschillende afwerkingen, waaronder een matzwarte. Dat toestel is trouwens te koop in slechts drie kleuren. De Galaxy Z Flip 5 koop je bij heel veel webwinkels in vier kleuren. Exclusief via Samsung zelf heb je nog eens keuze uit een viertal kleuren, wat het totaal dus acht maakt.

4. Meer megapixels voor Motorola

Beide smartphones beschikken over drie camera’s en de verschillen daartussen zijn subtiel. Kijken we stiekem naar het aantal megapixels, dan wint Motorola het met gemak, maar in de praktijk zijn de verschillen veelal niet te zien.

De Galaxy Z Flip beschikt over een frontcamera van 10 megapixel en twee camera’s van 12 megapixel. Daarmee schiet je normale kiekjes of je gebruikt de groothoekcamera om meer op beeld vast te leggen.

Motorola heeft gekozen voor een selfiecamera van 32 megapixel, een 12 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens van 13 megapixel. Beide toestellen beschikken over optische beeldstabilisatie en kunnen filmen in een hoge 4k-resolutie met 60 frames per seconde.

Beide toestellen draaien op Android 13, waarbij Motorola de punten scoort als we het hebben over de schil die er overheen ligt. Bij de Amerikaanse fabrikant is die namelijk licht en nagenoeg niet aanwezig. Er zijn wat eigen apps voorgeïnstalleerd en dat is het. Samsung daarentegen gebruikt de One UI-schil die optisch flink is aangepast, maar ook volgestopt is met allerlei eigen apps en apps van derden.

Samsung scoort wel meer punten op het gebied van updatebeleid. Zo krijgt de Galaxy Z Flip 5 vier grote Android-updates en tot vijf jaar beveiligingspatches. Bij Motorola is de ondersteuning een jaar korter. Daar krijg je dus drie grote updates en vier jaar beveiligingsupdates voor je kiezen, die om de twee maanden worden uitgerold.

Conclusie Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Motorola Razr 40 Ultra-vergelijking

Op veel punten zijn de toestellen nagenoeg gelijk, maar op het gebied van interne hardware heeft de Samsung een stapje voor. Op het gebied van het scherm aan de buitenzijde scoort Motorola weer de volle punten, want die is groter én bruikbaarder.

De Samsung krijgt een jaar langer ondersteuning, maar de schil is wel een stuk drukker. Qua camera’s zijn ze nagenoeg identiek. De Z Flip 5 is weer te koop in meer kleuren dan de Razr 40 Ultra en hij is een fractie kleiner en lichter.

