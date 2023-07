Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Z Flip 4: de 5 grootste verschillen

Nu Samsung zijn nieuwe klaptelefoon heeft gelanceerd, ben je misschien benieuwd naar de verschillen met zijn voorganger. Die zetten we glashelder voor je op een rij in onze Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Z Flip 4-vergelijking!

Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Z Flip 4

Na maanden van geruchten presenteerde Samsung op 26 juli eindelijk de Galaxy Z Flip 5. Het klaptoestel is op een aantal punten verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, die inmiddels echter stevig in prijs is gedaald. Je koopt de Z Flip 4 al voor € 649,-. En dat terwijl de Z Flip 5 maar liefst 1199 euro kost.

Twijfel je tussen beide smartphones? Of wil je gewoon weten wat de verschillen zijn? Lees dan snel verder in deze Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Z Flip 4-vergelijking.

1. Groter tweede scherm

De belangrijkste vernieuwing van de Z Flip 5 is zonder twijfel het grotere tweede scherm aan de buitenkant. Waar dat op de vorige Flip nog een diagonaal van 2,1 inch had, is dat nu 3,4 inch. Daardoor is het gemakkelijker om je notificaties te checken of een selfie te schieten met de camera’s op de buitenzijde. Helaas is het niet mogelijk om volledige apps op dit schermpje te draaien. Wel zijn er van een beperkt aantal apps, zoals Netflix en WhatsApp, experimentele versies gemaakt voor het tweede display.

Het grotere scherm aan de binnenkant is niet veranderd. Dat meet nog steeds 6,7 inch en heeft een verversingssnelheid van 120Hz. Uiteraard gaat het om een oled-paneel met fraaie kleuren en een zeer hoog contrast.

2. Nieuw scharnier

Als je de Flip 4 dichtklapte, bleef er ter hoogte van het scharnier ruimte over tussen de twee schermhelften. Dat is bij de Flip 5 verleden tijd. De twee zijdes liggen nu recht op elkaar. Dat ziet er een stuk sjieker uit en heeft bovendien een groot voordeel: er verzamelt zich minder stof tussen het scherm. Aangezien het vouwbare display kwetsbaar is voor beschadigingen zijn we daar erg blij mee.

3. Snellere hardware

Een nieuw toestel betekent ook een nieuwe processor. De Galaxy Z Flip 4 draait op een Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip. Die zit dit jaar in zo’n beetje alle high-end telefoons van Samsung, zoals de Galaxy S23-modellen. Hij zorgt voor uitstekende prestaties, al zul je het verschil met de Flip 4 niet zo snel merken. Die was dankzij de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor ook al erg rap. Er zit 8GB RAM bij de chip en 256 of 512GB opslagruimte.

Aan de camera’s heeft Samsung helemaal niet gesleuteld. Je hebt nog steeds een 12 megapixel-hoofdcamera en een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes. De selfiecamera heeft een resolutie van 10 megapixel.

4. Andere kleuren

Het oog wil ook wat en dus ben je misschien benieuwd naar de kleuren van de Galaxy Z Flip 5. Je koopt hem in mint, zwart, crème en lavender. Op de website van Samsung zelf kun je ook kiezen voor grijs, blauw, groen en geel. Ter vergelijking: de Flip 4 is verkrijgbaar in paars, goud, grijs en blauw.

5. Hogere prijs

We schreven het al: de Flip 5 heeft een hogere adviesprijs dan de Flip 4: 1199 euro versus 1159 euro. Dit jaar krijg je echter standaard 256GB opslagruimte, terwijl de Flip 4 begon bij 128GB. Dat toestel is bij veel winkels inmiddels wel honderden euro’s goedkoper.

Conclusie Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Z Flip 4-vergelijking

Dat was onze Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Z Flip 4-vergelijking! Die kunnen we als volgt samenvatten: de nieuwe Flip heeft een groter tweede scherm, een beter scharnier en een wat snellere processor. Dat zijn allemaal welkome verbeteringen, maar daar staat dus een flink hoger prijskaartje tegenover. Zeker omdat de Flip 4 zo ver in prijs is gedaald.

Als je niet per se het nieuwste van het nieuwste hoeft, zouden we daarom zeker de Flip 4 overwegen. Die heeft nog drie nieuwe Android-versies tegoed en krijgt nog vier jaar lang beveiligingspatches. Daarmee is het ook anno 2023 een prima koop.

