Downloaden maar: wallpapers van de Samsung Galaxy Z Flip 5

De Samsung Galaxy Z Flip 5 is eindelijk gelanceerd en daar horen natuurlijk verse wallpapers bij. Ga je het toestel niet kopen, maar wil je wel zo’n kekke achtergrond op je huidige telefoon? Gelukkig kun je ze gewoon downloaden!

Samsung Galaxy Z Flip 5 wallpapers nu beschikbaar

Op 26 juli onthulde Samsung de langverwachte Galaxy Z Flip 5. Het klaptoestel ligt vanaf 11 augustus in de winkel voor een adviesprijs van 1199 euro. Vind je dat te gortig? Of werkt je huidige toestel nog prima? Dan kun je toch een vleugje van de Samsung Galaxy Z Flip 5 in huis halen door de officiële wallpapers op je eigen smartphone in te stellen als achtergrond.

De website Android Authority verzamelde de tien wallpapers en heeft ze online gezet. De afbeeldingen hebben een resolutie van 2640 bij 1080 pixels, waardoor ze op de meeste telefoons heel mooi tot hun recht komen. Hieronder zie je enkele voorbeelden.

Je kan ze via deze Google Drive-link downloaden en als achtergrond instellen op je smartphone. Zoals je ziet gaat het om vrij abstracte wallpapers met in elkaar overlopende cirkels die soms scherp en dan weer onscherp zijn. Je kiest uit verschillende kleurencombinaties. Daardoor zitten er vast wel één of meerdere van jouw smaak tussen.

Meer over de Samsung Galaxy Z Flip 5

De belangrijkste verbetering van de Samsung Galaxy Z Flip 5 is het grotere scherm aan de buitenzijde. Dat meet nu 3,4 inch, terwijl het op de Flip 4 nog 2,1 inch was. Daardoor is het gemakkelijker om je notificaties te checken of een selfie te maken met de twee camera’s op de achterkant. Daarnaast heeft Samsung het scharnier aangepakt. Het toestel draait op een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip.

We hebben de nieuwe klaptelefoon bij Android Planet al uitgebreid getest. Onze bevindingen lees je in de review van de Galaxy Z Flip 5. Hieronder alvast een deel van de conclusie!

De Samsung Galaxy Z Flip 5 biedt veelal verfijning ten opzichte van vorige modellen. Inmiddels kunnen we wel zeggen dat de Flip volwassen is geworden en dat is een groot compliment voor Samsung dat al jaren aan de weg timmert als het gaat om foldables. Het toestel biedt prima prestaties, een goed stel camera’s en prachtige schermen, ook al is de buitenste niet voor iedereen even bruikbaar. Wel blijft het jammer dat Samsung zo vast blijft houden aan de drukke Androidschil en ook hadden we liever een lagere prijs gezien.

