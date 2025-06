‘Dit betaal je straks voor voordelige Samsung Galaxy Z Flip 7 FE’

Benieuwd naar de prijs van de Samsung Galaxy Z Flip 7 FE? Volgens geruchten wordt het nieuwe, betaalbare klaptoestel ongeveer een derde goedkoper dan de Galaxy Z Flip 6 van vorig jaar.

‘Prijs Samsung Galaxy Z Flip 7 FE gelekt’

Volgende maand brengt Samsung niet alleen de Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 uit, maar ook een goedkopere versie van dat laatste toestel. Het Zuid-Koreaanse Sisa Journal heeft nu de vermeende prijs gelekt van deze Samsung Galaxy Z Flip 7 FE.

De klaptelefoon zou in Korea één miljoen won gaan kosten. Ter vergelijking: de Galaxy Z Flip 6 had vorig jaar een adviesprijs van 1,5 miljoen won. In Nederland lag dat toestel voor 1199 euro in de winkels. Als we daar één derde van afhalen, komen we voor de Galaxy Z Flip 7 FE uit op een prijs van 800 euro. Of Samsung die berekening ook exact volgt, moeten we natuurlijk nog wel even afwachten.

Renders van de Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung brengt al jaren FE (‘Fan Edition’) smartphones uit in zijn S-lijn. Die zijn goedkoper dan de echte vlaggenschepen, maar beschikken toch over prima specificaties. Dat lijkt ook te gaan gelden voor de eerste FE in de Z-serie.

De Galaxy Z Flip 7 FE zou uiterlijk sterk lijken op de Galaxy Z Flip 6. Zo heeft hij dezelfde schermen, camera’s en accucapaciteit van 4000 mAh. Wel zou hij op een nieuwe processor draaien: Samsungs eigen Exynos 2500-chip. Die biedt prima prestaties, maar blijft achter bij recente toppers als de Snapdragon 8 Elite uit de Galaxy S25-telefoons.

Presentatie in juli

Volgens geruchten vindt de presentatie van Samsungs nieuwe ‘foldables’ plaats in juli. Waar de voordelige Z Flip 7 FE sterk lijkt op oudere vouwtelefoons geldt dat een stuk minder voor de normale (en duurdere) Flip 7 en Fold 7. Die worden volgens geruchten dunner en krijgen grotere schermen dan voorheen.

Zo probeert het bedrijf de concurrentie aan te gaan met smartphones als de Oppo Find N5, die veel dunner is dan de huidige Samsung Galaxy Z Fold 6.

