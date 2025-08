Video: hoe stevig is de Samsung Galaxy Z Flip 7?

Ook de Samsung Galaxy Z Flip 7 moest eraan geloven: JerryRigEverything’s beruchte marteltest, waarbij hij er alles aan doet om een smartphone kapot te krijgen. Of dat is gelukt, zie je in deze video.

Samsung Galaxy Z Flip 7 ondergaat marteltest

Het is een sadistisch knaapje, die JerryRigEverything. De YouTuber schept er genoegen in om fonkelnieuwe smartphones flink door de mangel te halen. Het nieuwste slachtoffer van zijn marteltest is de Samsung Galaxy Z Flip 7. Een klaptoestel dus, en die zijn natuurlijk extra gevoelig voor dit soort mishandelingen.

Dat blijkt wel als hij aan de slag gaat met het grote scherm aan de binnenzijde. Door de zachte, buigbare toplaag kun je dit display heel gemakkelijk bekrassen. Ook raakt het snel onherstelbaar beschadigd als JerryRigEverything zijn aansteker bij het scherm houdt. Het kleinere display aan de buitenkant heeft deze problemen niet.

Hoewel dit toestel niet officieel stofdicht is, blijkt de Flip 7 toch best goed bestand tegen gruis dat hij in het scharnier gooit. Het blijft gewoon mogelijk om de telefoon open en dicht te klappen. Zelfs de beruchte buigtest, waarbij de YouTuber hem in tweeën probeert te breken, weet deze Samsung glansrijk te overleven. Hij geeft wel mee, maar blijft intact.

Meer over de Galaxy Z Flip 7

De Flip 7 is dus een behoorlijk stevige smartphone. Dat mag natuurlijk ook wel gezien de adviesprijs van 1199 euro. Daarvoor krijg je dit jaar een groter 4,1 inch- display aan de buitenzijde, dat helemaal om de camera’s heen loopt. Ook het scherm aan de buitenkant is gegroeid: van 6,7 naar 6,9 inch.

Daarnaast draait het toestel op een snellere Exynos 2500-chip en heeft de accu een capaciteit van 4300 mAh. De Flip 6 bleef nog steken op 4000 mAh,.

