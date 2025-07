Samsung Galaxy Z Flip 7 (FE) en Z Fold 7 officieel met langverwachte upgrades

Samsung kondigt zijn nieuwste vouwsmartphones aan. De Galaxy Z Fold 7 en Flip 7 beschikken over forse verbeteringen, maar er is ook een goedkoper broertje onthuld. Je leest hier alles.

Samsung Galaxy Z Fold 7 officieel onthuld

Op het Galaxy Unpacked 2025-evenement zijn de nieuwste vouwtelefoons door Samsung uit de doeken gedaan. We beginnen bij de Galaxy Z Fold 7, de opvolger van de Fold 6 die inmiddels een jaar oud is. De opvouwbare smartphone, die openklapt tot een compacte tablet, is flink verbeterd. Zowel aan de binnen- als buitenkant. De Galaxy Z Fold 7 kost 2099 euro en ligt vanaf 22 juli in de winkels.

De Samsung Galaxy Z Fold 7 is een stuk dunner dan zijn voorganger. Opgevouwen is de smartphone 8,9 millimeter dik, terwijl de Fold 6 nog 12,1 millimeter dik was. Vouw je de Fold 7 open, dan meet ‘ie slechts 4,2 millimeter in plaats van 5,6 millimeter. Het toestel is met 215 gram bovendien lichter.

Het coverscherm is groter geworden en meet nu 6,5 inch. Hierdoor heb je meer schermruimte om apps te gebruiken. Het grote, opengevouwen scherm is ook gegroeid en nu 8 inch groot. De selfiecamera zit niet meer achter het scherm, maar is in een klein gat te vinden.

Ook onder de motorkap is het een en ander veranderd. De Samsung Galaxy Z Fold 7 is uitgerust met een Snapdragon 8 Elite voor Galaxy-processor, die beter presteert dan de chip van de vorige Fold. Samsung stopt hier 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslag bij. Het bedrijf komt ook met een 512GB- en 1TB-model, die logischerwijs meer kosten.

De Galaxy Z Fold 7 draait uit de doos op het nieuwe Android 16 met de One UI 8-software. Het toestel wordt – net als eerdere high-end Samsung-telefoons – lekker lang van updates voorzien. Samsung belooft de Fold zeven jaar lang de nieuwste Android-updates en beveiligingspatches te geven.

Verder is de Z Fold 7 voorzien van een 4400 mAh die met maximaal 25 watt kan opladen. Hierdoor zit de telefoon na 30 minuten voor de helft vol. Het is ook mogelijk om het apparaat draadloos van stroom te voorzien, of andere devices op ermee op te laden.

Tot slot de camera’s. De Samsung Galaxy Z Fold 7 heeft een nieuwe 200 megapixel-hoofdcamera aan boord, die we kennen van bijvoorbeeld de Galaxy S25 Ultra. Ook aanwezig zijn een 12 megapixel-groothoeklens, 10 megapixel-telelens en twee selfiecamera’s van 10 megapixel.

Samsung Galaxy Z Flip 7

De nieuwe Galaxy Z Flip 7 is niet veel dunner of lichter dan de Galaxy Z Flip 6, maar beschikt wel over grotere schermen. Het cover screen aan de buitenkant, waarmee je apps gebruikt en notificaties checkt, is nu 4,1 inch groot. Bij de Flip 6 was het kleinere display 3,4 inch groot. Het scherm loopt nu ook helemaal door tot de randen. De Galaxy Z Flip 7 heeft een adviesprijs van 1199 euro.

Een andere verbetering is dat de ververssnelheid is verhoogd naar 120Hz, waardoor alles veel vloeiender oogt. Het scherm aan de binnenkant had deze hoge ververssnelheid al, maar groeit van 6,7 naar 6,9 inch. In de smartphone zit bovendien een grotere accu van 4300 mAh. Opladen gaat met maximaal 25 watt.

De nieuwste Flip wordt aangedreven door een Exynos 2500-processor. Die is waarschijnlijk iets minder snel dan de Snapdragon-chip in de Galaxy Z Fold 7, maar alsnog erg krachtig. Ook aanwezig is 12GB aan werkgeheugen en 256/512GB aan opslagruimte, afhankelijk van welke versie je kiest.

De telefoon draait op Android 16 en heeft achterop twee camera’s. Hierbij gaat het om een 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens. Selfies maakt de Z Flip 7 in 10 megapixel. Het toestel wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus 2 en heeft een IP48-certificatie.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE is goedkoper

Tot slot introduceert Samsung een Fan Edition van de Galaxy Z Flip 7. De Galaxy Z Flip 7 FE is met een prijs van 999 euro goedkoper, maar Samsung heeft een aantal concessies moeten doen om tot die lagere prijs te komen. Een aantal verbeteringen laat het bedrijf bij de FE weg.

Zo heeft de Galaxy Z Flip 7 FE een kleiner 3,4 inch-schermpje aan de voorkant en is ook het reguliere display met 6,7 inch minder groot. Verder zit er een Exynos 2400-chip in de smartphone. Dit is een iets oudere processor die bij de Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra werd geïntroduceerd. Ook is er minder werkgeheugen (8GB) aanwezig.

Verder heeft de Galaxy Z Flip 7 FE een kleinere accu van 4000 mAh, die weer met 25 watt oplaadt. Voor het maken van foto’s is achterop een 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens aanwezig. De smartphone draait op Android 16 en kan rekenen op hetzelfde updatebeleid als zijn duurdere broer.

Samsung Galaxy Z Fold 7 en Flip 7 (FE) bestellen

Ben je van plan één van de nieuwe Samsung-vouwtelefoons in huis te halen? Hieronder zetten we voor het gemak alle versies van de Galaxy Z Fold 7, Flip 7 en Flip 7 FE op een rijtje. Zo weet je precies wat je betaalt.

Samsung Galaxy Z Fold 7 (12GB en 256GB): 2099 euro

Samsung Galaxy Z Fold 7 (12GB en 512GB): 2219 euro

Samsung Galaxy Z Fold 7 (12GB en 1TB): 2519 euro

Samsung Galaxy Z Flip 7 (12GB en 256GB): 1199 euro

Samsung Galaxy Z Flip 7 (12GB en 512GB): 1319 euro

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (8GB en 512GB): 999 euro

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (8GB en 512GB): 1059 euro

Goed om te weten: je profiteert tijdelijk van een gratis geheugenupgrade. Dat betekent dat je gratis het model met meer opslagruimte krijgt. Bij de Galaxy Z Fold 7 loopt je voordeel hierdoor op tot liefst 150 euro.

Bij de Galaxy Z Flip 7 profiteert je van 120 euro voordeel, omdat je de 512GB-versie voor de prijs van het 256GB-model krijgt. Bij de Galaxy Z Flip 7 FE haal je gratis de 256GB-versie in huis voor het geld van de 128GB-uitvoering. Hierdoor bespaar je 60 euro.

Heb je ergens in een lade nog een oude telefoon liggen? Plaats je bestelling dan bij de webwinkel van Samsung zelf. Hier krijg je tot 525 euro verhoogde inruilwaarde, afhankelijk van welk model je kiest en inlevert.

